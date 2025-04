'De Viernes' levanta el veto a su próxima invitada estrella tras años desaparecida

'De Viernes' tira la casa por la ventana con una de las entrevistas más buscadas. Tras un largo tiempo como vetados en Mediaset, la familia Ortega Cano ha regresado a las pantallas y los programas han podido volver a hablar del polémico clan. Para ejemplo, hace un mes, Ana María Aldón se reincorporó al equipo de 'Fiesta' para hablar de 'Supervivientes', pero también de sus tramas personales.

De este modo, 'De Viernes' da este 11 de abril, un paso más allá. Después de un tiempo apartada de los focos, Gloria Camila da un paso al frente y rompe su silencio en 'De Viernes'. Lo hace, además, tras salir a la luz hace tan solo unos días sus fotos junto al cantante Álvaro García.

La hija de José Ortega Cano concede una de las entrevistas más esperadas y tocará casi todos los temas que han marcado su vida. Además, en este avance, Gloria Camila avanza lo que opina sobre la situación que vivió su padre: ''Mi padre estaba muy perdido, la cárcel le salvó la vida''.

| Mediaset

"El respeto hacia mí se ha perdido por no ser hija biológica. Busco una conversación porque al final no deja de ser mi hermana", dice Gloria Camila en el avance lanzado por 'De Viernes'. "¿Crees que no se te ha contado toda la verdad?", pregunta Santi Acosta, pero justo acaba la promo antes de emitirse la respuesta.

Recordamos que una de las últimas intervenciones de Gloria Camila en televisión fue a finales de 2022 con su paso por 'Pesadilla en el Paraíso'. Tras el reality, decidió alejarse de los focos, teniendo en cuenta que era colaborador de 'Ya son las ocho', siendo posteriormente vetada en Mediaset. No obstante, ha participado puntualmente en algún formato televisivo, como recientemente, hace justamente un mes, en 'Y ahora Sonsoles'.

En audiencias, la semana pasada, 'De Viernes' fue la segunda opción de la noche, manteniéndose en un correcto 12% y 999.000 seguidores desde Telecinco. El espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona congregó 3.962.000 de espectadores únicos a lo largo de su emisión en Teelcinco.