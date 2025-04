'Viajando con Chester' regresa a Cuatro y desvela sus primeros invitados

El mítico sofá de 'Viajando con Chester' volverá a estar ocupado. El programa de entrevistas presentado por Risto Mejide regresa a Cuatro en su más pura esencia. Y lo hace con un plantel de invitados que se sincerarán como nunca ante la atente mirada bajo las gafas del presentador.

La nueva temporada de 'Viajando con Chester' seguirá contando con entrevistas directas, honestas y sin complacencia. Algunos de los invitados que se sentarán junto al presentador en el Chester son el actor Víctor Elías, el presentador Iker Jiménez. El cantante Antonio Orozco y el político Emiliano García-Page, quienes compartirán historias personales y opiniones sobre diferentes temas de actualidad.

"Facha para mí es un orgullo, lo que no soy es comunista", es una de las frases que protagonizan la promo de 'Viajando con Chester', de Iker Jiménez. "Yo he educado a mi hijo. Gran parte de su educación, la he hecho por skype", es otra de ellas, que es del conocido cantante Antonio Orozco. "Hay momentos que lo más progresista es ser conservador", declara Emiliano García-Page.

Respecto a este último, un fragmento que llama la atención es el momento en el que, según se intuye, el presentador anima al político a enviar un mensaje a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Cuando Emiliano García-Page lo intenta, se encuentra con lo siguiente. "Pedro Sánchez, que cambió su número de teléfono, me pone...", un comentario que desató la sorpresa de Risto Mejide.

| Mediaset

Cabe destacar que la principal novedad del regreso de 'Viajando con Chester' es que la producción del programa cambia de manos. En esta nueva etapa, será Risto Mejide quien, a través de su productora Vodevil TV, tome las riendas del icónico formato. Este cambio marca el fin de la colaboración con La Fábrica de la Tele, actualmente conocida como La Osa Producciones Audiovisuales tras Fabricantes Studio, y abre un nuevo capítulo en la historia del formato.

'Viajando con Chester', que debutó en el 2014, se mantendrá intacto, recuperando su esencia. Un invitado, un sofá, una localización emblemática y una conversación directa y sin concesiones. El formato buscará mantener el tono honesto y fluido que lo convirtió en un referente televisivo. Además, apostará por una renovación estética para abordar las historias que compartirán los invitados junto a Mejide.

El programa tuvo un exitoso regreso en 2023 tras ocho años de ausencia, con dos temporadas que ofrecieron un total de 19 entregas. El regreso fue recibido con entusiasmo por los espectadores, con un estreno que alcanzó el 11,1% de share y atrajo a 1.200.000 personas. Además, destacó con entrevistas como la de Bárbara Rey, que alcanzó récord de audiencia del 13,7% y casi 1,5 millones de espectadores. Sin embargo, la última temporada de ese año cerró con números más modestos, promediando un 5,4% y quedándose por debajo del medio millón de seguidores.