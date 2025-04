Kiko Hernández arremete contra Cristina Tárrega tras lo ocurrido en 'Tardear'

'Tentáculos' sigue su curso a pesar de no estar consiguiendo buenos datos de audiencia. El nuevo programa de Carlota Corredera debutó el pasado 26 de marzo en Ten después de que 'Ni que fuéramos' dijera adiós por su viaje a La 1.

Este nuevo proyecto ofrece un primer bloque de "Chismes & Tele" que cuenta con Kiko Hernández, el único colaborador que no se ha mudado al nuevo programa de Televisión Española, 'La familia de la tele', pero que lo hará pronto. En el programa de ayer, 9 de abril, se abordó un posible plagio de 'Tardear', el espacio vespertino de Telecinco, a 'Ni que fuéramos'.

El programa presentado por María Patiño contaba todas sus tardes con su minuto de 'oro' y 'plomo'. Javier de Hoyos se encargaba de mostrar en pantalla el mejor y peor momento de audiencia, siendo el oro el más visto y el plomo el menos. Kiko Matamoros lideró varias veces, superando a Belén Esteban en más de una ocasión.

Justo hace dos días, 'Tardear' trajo su ránking de momentos con más audiencia protagonizado por Cristina Tárrega. Este momento ha significado una copia para Kiko Hernández, excolaborador de 'Ni que fuéramos', y ha decidido llamar en directo a la de Telecinco para darle la enhorabuena por su minuto de oro. "Tenemos las ideas perfectas porque nos copian", bromeó el colaborador.

| TEN TV

"Ayer te dieron el minuto de oro en tu programa", expresó el ex de 'Salvame' cuando su interlocutora cogió el teléfono sin avisar de que estaban en directo en 'Tentáculos'. "Pero Kiko, ¿no tenéis bastante con todo?Yo soy feliz por otras cosas. Mi profesión no me la tomo como vosotros, no vuelvo loca con esta jugada vuestra".

"Yo estoy en otra. Ni el minuto de oro ni las flores, Kiko. Me estás llamando para ponerme mañana. No me llames para esas cosas, de verdad. ¿No os dais cuenta de que yo estoy en otra?", le reprochó Cristina Tárrega.

"Te estoy dando la enhorabuena por algo que es bonito", replicó el tertuliano. "No me llames en directo, te lo he cogido porque no veía que eras tú. Dejad de llamarme. A mí me da igual esto. Enhorabuena a vosotros, pero dejadme vivir", tras esto colgó el teléfono. "Qué poco humor tiene", espetó Kiko Hernández.