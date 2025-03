María Verdoy se emociona en directo en 'Socialité' con una encerrona muy personal

'Socialité' está imparable. Tras el estreno de Sofía Suescun como nueva presentadora, dando la última hora de 'Supervivientes 2025', ahora el programa vuelve a sorprender con una exclusiva muy personal para su presentadora. Una sorpresa para María Verdoy, que se ha quedado sin palabras al ver que se convertía en noticia en su propio programa.

María Verdoy nos tiene acostumbrados a llevar las riendas de 'Socialité'. Sin embargo, en esta ocasión, la periodista se ha convertido en la protagonista del magazine por un motivo muy distinto. "Querida María Verdoy, atenta a esto porque te hemos preparado en el programa una 'sorpresita' para ti, de cine", le advertía su compañero, Antonio Santana.

Y es que la periodista había asistido el día anterior a la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Enfundada en un elegante vestido rojo, María mostraba públicamente su apoyo hacia una persona muy especial en su vida. Con su presencia, se acababa de confirmar su relación con el director Albert Pintó, que pisaba suelo andaluz para estrenar 'Tierra de nadie'.

Además, el cineasta (conocido por películas como 'Malasaña 32' o 'Nowhere') no dudaba en dedicarle unas palabras muy emotivas a su enamorada. "Es una chica maravillosa. Cuando estás enamorado haces locuras y le dije 'no lo hagas', pero me dijo que quería estar aquí, a mi lado", se confesaba Albert Pintó.

| Mediaset

El cineasta también aprovechaba para alabar la labor de su compañera, asegurando no perderse nunca 'Socialité'. "Es la mejor presentadora, demasiada pocas cosas le dan", señalaba, mostrando un gran apoyo para la presentadora y su profesionalidad. "Es el sol, la luz, es todo... es la mujer de mi vida", se confesaba finalmente Albert, feliz por haber hecho público su relación.

Y desde plató, María Verdoy se quedaba sin palabras. "¿Se ha quedado buena tarde, no?", preguntaba la presentadora, visiblemente emocionada y queriendo cambiar de tema. Sin embargo, finalmente se pronunciaba sobre el video.

"Muy bonito este vídeo, estoy flipando con la repercusión. Lo feliz que se queda uno cuando deja de disimular", decía ella, aliviada. "Yo no soy la que da los titulares normalmente, creo que no debo serlo, pero cuando es algo tan bonito como hablar de algo tan bonito como el amor, ¿por qué no?", añadió, agradeciendo el tratamiento que ha tenido la prensa con la noticia.