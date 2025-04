La descomunal cifra que Kiko Hernández rechazó para ir a 'Supervivientes' en Telecinco

Si algo tiene el reality de 'Supervivientes' es que meses antes de que de comienzo son infinidad de nombres los que salen a la luz como posibles participantes. Y es que el programa cuenta con muchos nombres en su lista, pero no todos se hacen realidad por diferentes motivos.

Un nombre que ha resonado en muchas ediciones ha sido el de Kiko Hernández, el ex de 'Sálvame' ha tenido la oportunidad de ir varias veces, pero ninguna ha sido la definitiva. No como sus compañeros Kiko Matamoros, Mila Ximénez o Terelu Campos quienes sí se atrevieron a vivir la experiencia en Honduras.

Ahora, el propio colaborador ha revelado en 'Tentáculos' cuánto le ofrecieron por ir y la razón por la que lo rechazó. "Yo negocié con ellos en privado ver a mis hijas, porque yo no quiero estar una semana sin hablar con ellas. Simplemente. Fíjate lo que pedí. Ni pizza, ni tabaquito… No quería lo de Terelu. Lo único que pedía era hablar con mis hijas por videollamada", ha revelado Kiko Hernández.

| Canal Quickie

"Y me dijeron que sin problema, que habría un hueco a la semana", ha afirmado el tertuliano. Fue en este momento cuando Carlota Corredera le hizo la pregunta estrella: "¿Cuánto te ofrecían a la semana?". "¿Lo puedo decir?", ha preguntado Kiko Hernández en alto a sus directores.

Finalmente ha desvelado cuánto le ofrecieron en el contrato por participar en 'Supervivientes': "Entre 39.000 y 41.000 euros". "O sea, 40.000, vamos", ha espetado la presentadora. Aunque es una cifra descomunal, el colaborador dejó claro que rechazó esta oferta no solo por el tiempo sin ver a sus hijas, sino porque se enteró que el programaestaba negociando a sus espaldas con su marido, Fran Antón.

"Dije que no. Tanto por mis hijas como por el intento de atraer a Fran Antón. Luego me enteré que estaban negociando, cuando no se sabía nada de que yo estaba con Fran y yo estaba despistando y tal, que a él le llamaron por otro lado y lo que querían era el encuentro de los dos. Y ahí dije yo que no iba", ha sentenciado Kiko Hernández.