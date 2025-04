Belén Rodríguez revela la batalla legal que ha emprendido tras su guerra con 'Sálvame'

La vuelta de Belén Rodríguez a la televisión no ha pasado desapercibida. Tras alejarse del foco mediático por motivos de salud, la colaboradora ha reaparecido en el plató de 'Fiesta' y 'Tardear'. La periodista ha retomado su faceta profesional, pero también ha decidido romper su silencio sobre su distanciamiento con Terelu Campos y su ruptura con el entorno de 'Sálvame'.

Durante la emisión de este miércoles, 'Tardear' quiso mirar atrás para contextualizar las palabras de Belén Rodríguez, que admitió abiertamente que ya no tiene relación con Terelu Campos. "Belén, tu amistad con Terelu años fue buena y no hubo la distancia que hay ahora. Hubo un tiempo en el que tenían una gran amistad que se vio dañada por un acontecimiento. Este es el origen del conflicto", anunciaba Frank Blanco antes de dar paso a un vídeo.

Este trajo consigo recuerdos dolorosos para Belén Rodríguez, que, visiblemente afectada, no dudó en expresar su indignación: "Ya me he cabreado. Si veo todo esto porque yo no he visto nada de esto, todo está judicializado. El juicio es en junio y no puedo entrar en profundidades ni hablar de esto".

| Mediaset

"Sé lo que se ha dicho sobre mí y me enfada verlo. El 90 y tanto por ciento de las cosas que se han dicho de mí son mentira. Yo en mi vida he traicionado a nadie, no solo a Teresa. No creo que haya nadie que lo pueda decir ni demostrar. Decir las cosas es muy fácil, pero todos los compañeros de prensa que quisieron hablar en su momento saben que no conozco a nadie de la prensa ni en mi vida he llamado a nadie", aseguró, reafirmando su inocencia.

La colaboradora también reveló que, en su momento, hubo compañeros que intentaron desmentir la versión que la señalaba como responsable, aunque sin éxito. Verónica Dulanto le preguntó directamente por qué cree que se la señaló: "Pues porque suben cuatro puntos de audiencia y está aportado a la demanda. Me encantaría poderos contar todo, pero no puedo, tengo el juicio dentro de dos meses y entonces lo contaré todo que tengo muchas ganas".

Cuando Antonio Montero habló del "conflicto" con el equipo de 'Sálvame', Belén Rodríguez fue firme al desmarcarse de ese término. Para ella, lo que ocurrió fue un ataque unilateral: "Fueron un grupo de personas que sin piedad cargaron contra mí. Yo me fui a mi casa sin decir ni mu y he estado callada tres años. Conflicto no hubo ni ha habido acusaciones cruzadas. Me atacaron a mí sin piedad", sentenció.

Antonio Montero le hizo ver que, en ese momento, no recibió el respaldo de las Campos. Su respuesta fue tan clara como dolorosa: "No, es que me atacaron".