Cristina Tárrega desmiente rotundamente un rumor sobre su persona en 'Tardear'

Desde que Terelu Campos abandonó 'Supervivientes'son muchas las personas, públicas y anónimas, que han criticado a la colaboradora. En su regreso a España, se ha encontrado con algunos detractores que la han señalado como una compañera altiva y prepotente. Todo surgía tras unas declaraciones de Alessandro Lequio, que aseguraba que la tertuliana habría contratado a una chica solo para que le llevara el cenicero.

Desde entonces, en el programa 'Tardear' cuentan con un espacio de tertulia llamado Con T de Tarde, en referencia al programa que la hija de María Teresa Campos presentaba en Telemadrid. Esta vez el programa ha recibido la visita de la cantante Marián Conde, que fue colaboradora. Y, a diferencia de otros compañeros de redacción o producción, la artista solo ha tenido buenas palabras para Terelu Campos.

Tras esto y mostrar el minuto de oro del programa, Frank Blanco y Verónica Dulanto pidieron a la colaboradora que prestara atención a unas declaraciones de un exministro sobre ella. Máximo Huerta se pronunciaba en 'El programa de Ana Rosa' ante unas informaciones que aseguran que la madre de Megan Markle haría "hechizos" a la familia real británica. "Mete a congelador a gente", decían en el matinal. "Como la Tárrega", apostillaba entre risas el periodista.

| Mediaset

"Me parece un comentario de los que hace Máximo de gracia, de venga, una gracia de lengua de falda muy corta y lengua muy larga", comenzaba rebatiendo la colaboradora. "A ver, yo no tengo a nadie nunca en el congelador. Esa es una leyenda urbana. Os digo de verdad, es que no sirve para nada si tú eres católica". "No lo he probado, ni lo voy a probar porque me parece un absurdo", aclaraba.

Dejó claro su incomodidad ante este tema, "nunca hablo de esto porque me molesta. Ha sido una leyenda, un comentario de alguien con muy mala leche". Y aprovechó para invitar a la gente a su casa para que abran el congelador y descubran que solo tiene "buena carne de vacuno o de pollo. Siempre tengo verduras frescas". "Que quede claro que yo no he congelado a nadie. Eso no sirve para nada. ¿Eso para qué va a servir? Si sirviera para algo, estabais todos metidos", apostillaba en tono de broma.

Sus compañeros le preguntaron si, tras estas declaraciones, consideraría demandar al escritor, pero ella rechazó la idea. "En la vida no hay que hacer daño a nadie, porque la vida es un karma que se paga aquí. Ni congeladores, ni flores, ni baños ni nada. Hay que ser buena persona e ir de cara", sentenciaba la tertuliana.