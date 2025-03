'Àngel Llàcer es el corazón de 'Tu cara me suena'': Antena 3 presenta su temporada 12

El regreso de 'Tu Cara Me Suena' ya tiene fecha de estreno con una nueva temporada que promete más que nunca. Como es habitual, el talent show presentado por Manel Fuentes cogerá el relevo de 'El Desafío' en la noche del viernes. Lo hará con un nuevo grupo de concursantes que llegan dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera hasta la última gala.

De este modo, el estreno de la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena' será el próximo viernes 4 de abril a partir de las 22:00h de la noche. Aunque los suscriptores premium de atresplayer ya pueden disfrutar de su primera emisión por adelantado.

Así, los concursantes de ‘Tu cara me suena’ de esta 12º edición sonBertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr.

Y a menos de una semana de que comience uno de los programas estrellas de la cadena, Antena 3 ha presentado este jueves la nueva temporada del talent show en una rueda de prensa a la que TVeo ha asistido.

"Arrancamos la duodécima edición con muchísima ilusión y expectativas. Con un balance de la temporada anterior que no puede ser más grande consiguiendo un 19,7 de media, 1, 7 millones de espectadores y con 4,2 millones de espectadores únicos. Por lo tanto, somos el segundo programa más visto de la televisión después de 'El Hormiguero'", ha comenzado señalando Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV.

Y es que, 'Tu cara me suena', "es el formato de creación propia español más exportado de la historia. Más de 50 países tienen sus propias adaptaciones. El formato familiar y musical más visto de la televisión".

Un formato que año tras año "sigue dando a la cadena muchas alegrías y que reúne espectáculo, música, humor y talento" que viene de la mano de los participantes. En esta edición, los concursantes abarcan todas las edades, desde el más mayor, Bertín Osborne, hasta la más joven, Melani, de 17 años.

Hasta el momento, se han grabado cuatro galas y, en el primer tráiler de la temporada, se ha descubierto qué artistas imitarán los concursantes. Bertín Osborne imitará a Omar Montes con su canción 'La Sevillana', Ana Guerra a Karol G con 'Si antes te hubiera conocido' o Gisela a Katy Perry.

Manel Fuentes volverá a liderar este formato musical de prime time, que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre valientes concursantes con gran talento. Él mismo ha asegurado que "estoy muy feliz de esta rueda de prensa. Son 12 ediciones, pero son 14 años los que llevamos".

Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los concursantes. El programa contará este año con el esperado regreso de Àngel Llàcer a la mesa del jurado el cual es "el espíritu y el alma de este programa", según ha declarado directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV. Además, contarán con la incorporación de Florentino Fernández como sustituto de Carlos Latre que se suma junto a Chenoa y Lolita Flores, que siguen una temporada más en el talent show.

'Tu cara me suena' es un formato que nació en nuestro país hace 12 años y que ahora se acaba de estrenar en Uruguay. "Es una televisión de alto nivel con un sonido, puesta en escena y un talento que hace posible hacer este programa", ha expresado Laia Vidal, directora de 'Tu cara me suena'. Asegura que ellos son los primeros fans de este talent show, pero que no es nada fácil hacerlo. Los concursantes llegan al plató de domingo a miércoles y no tienen ni una semana para preparar la siguiente imitación. Y, aunque el programa sea grabado, no hay cabida para las repeticiones o fallos. Como salga ha salido.

La directora también ha querido resaltar que esta edición es altamente transgeneracional, con un repertorio diverso y un talento excepcional. Algo que no beneficia al jurado, ya que "les está costando más puntuar".

Como en las anteriores entregas, 'Tu cara me suena' seguirá contando con sus casillas especiales en el pulsador. Training vip, original y copia, trae a tu amigo o te lo robo, entre otros.

Además, la vuelta como hemos mencionado de Àngel Llacer, supone una gran alegría para el equipo. "Àngel es el corazón de 'Tu cara me suena', este año su frase estrella es 'una barbaridad intergaláctica'". Con los demás integrantes, Chenoa y Lolita, siguen "muy contentos" y Flo, la nueva incorporación, "ha encajado desde el primer momento". "Nos está dando aire fresco tras 12 temporadas". Respecto al presentador, "Manel es nuestro James Bond, siempre elegante y preparado para echar su punto de humor. Conduce a las mil maravillas este circo".

Así, después de 11 ediciones emitidas en Antena 3, 'Tu cara me suena' promete seguir dando actuaciones para la historia con ese gran toque de humor. Y lo más importante, el dinero que en cada gala se destina a diferentes ONGs.