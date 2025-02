Àngel Llàcer anuncia el cómico que sustituye a Carlos Latre en 'Tu Cara Me Suena'

'Tu Cara Me Suena' ya tiene al cuarto miembro del jurado tras la salida de Carlos Latre. Tras fichar por Telecinco para presentar 'Babylon Show', el imitador no podrá formar parte del talent show tras once ediciones como jurado fijo. Por lo tanto, 'Tu Cara Me Suena' incorporará un nuevo nombre para completar el jurado formado por Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

Recordamos que, en la final de la anterior edición, Carlos Latre ya se despidió de 'Tu Cara Me Suena': "Quiero daros las gracias de verdad. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa, a Laia y a absolutamente todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel por el cariño, a todos los concursantes que han pasado por aquí. De verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida".

De este modo, ha sido Àngel Llàcer durante su visita a 'El Hormiguero' quien ha desvelado el rostro que formará parte del jurado para relevar a Carlos Latre. Se trata ni más ni menos que del cómico Florentino Fernández, que se incorpora como juez fijo de 'Tu Cara Me Suena'. El humorista vuelve a su formato, del que ya ha sido jurado de forma puntual, tras quedar quinto en su tercera temporada.

| Mediaset

Este fichaje sorprende teniendo en cuenta que justo ahora Florentino Fernández acaba de arrancar un nuevo proyecto. El humorista formará parte del equipo de 'José Mota No News', el nuevo espacio de La 1 que justamente también se emitirá los viernes. Además, ha formado parte del jurado de 'Got Talent' durante dos ediciones, talent show que previsiblemente abandonará.

En cuanto a los concursantes, Antena 3 tan solo ha confirmado a los tres primeros nombres. Formarán parte de 'Tu Cara Me Suena' los cantantes Ana Guerra y Bertín Osborne y la influencer drag Yenesi.

Cabe destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre los jóvenes.