Manel Fuentes ('¡Salta!'): 'Trabajo menos que otros que hacen diarios, pero contento'

Manel Fuentes tiene un nuevo proyecto en el prime time de Antena 3 a partir de este sábado 1 de marzo: '¡Salta!'. Se trata de un formato que promete ofrecer a los espectadores un concurso lleno de tensión y adrenalina. En una entrevista exclusiva para TVeo, Manel Fuentes nos desvela todos los detalles de '¡Salta!'.

¿Qué elementos crees que tiene '¡Salta!' para enganchar a los espectadores del sábado?

Tiene una estructura donde hay emoción, hay conocimiento y la estrategia que no se puede prever previamente. La estrategia al final empieza cuando en la primera cuestión que se les plantea se elige a un controller y, por tanto, 1 de los 5 concursantes que suben al puente se va a convertir en el estratega, en quien decide. ¿Cuál de los 5 empieza a jugar? Si empiezas tú y te vas a hacer los diez niveles o crees que vas a caer y va a jugar otro. Si empiezas por el que consideras que es más débil o no y luego te encuentras con afirmaciones de temas que no tienen nada que ver. La preparación que tú puedas traer de casa te puede ayudar relativamente.

El casting es tan diverso que no es un concursante de 'Pasapalabra', que se parece mucho a otro concursante de 'Pasapalabra'. Los dos dominan el diccionario. Aquí hay gente que viene con las ansias de a ver qué pasa y con mucha emoción. Y otros que vienen súper preparados. ¿Quién va a conseguir llegar o quién va a pasar la fase que le tengan asignada? Pues no se sabe.

Es algo que no puede saber de antemano porque no sabes quién va a ser el controlador, en qué nivel va a caer, quién y qué afirmaciones vas a superar. Porque como son afirmaciones, puede ser que algo te suene, pero que a lo mejor no sea exactamente eso. '¡Salta!' es un espectáculo de discusión, de show, de emoción y luego hay que saltar y claro, la altura es considerable.

| Atresmedia

¿Crees que serías buen concursante de '¡Salta!'?

Yo hubiera caído, te lo confieso, hubiera caído en más de una trampilla porque yo en muchos niveles no sabía cuál era la respuesta correcta y desde allí también se ve distinto. Lo hemos vivido como en una burbuja donde no era como un reality, pero como era en Holanda era vivir el programa 24 horas y tanto los concursantes como nosotros vivíamos muy pendientes de lo que estaba pasando en cada uno de los niveles.

Creo que es un formato de entretenimiento que lo hemos adaptado bien al público español. Tenemos un humor que los propios técnicos se quedaban pendientes de nosotros y venían a hablar con nosotros porque decía que no lo habían visto nunca. De repente están llorando, saltando, bailando, cantando... Creo que le hemos dado la vuelta para que en el formato la emoción fluya en cada uno de los minutos y que no sea solo tan importante el final no, que también lo es, porque ahí hay 50.000 euros.

¿El espectador de '¡Salta!' va a poder jugar desde casa?

Creo que es súper jugable, no solamente porque vas a ver afirmaciones distintas, sino porque te vas a dar cuenta de cómo están razonando los que tienen que saltar. Tú puedes seguir no solamente tu intuición, sino que puedes empezar a dudar sobre lo que te están diciendo y dónde terminaría saltando. A lo mejor en un mismo nivel caen dos concursantes y hay mucha casuística que te sorprende, pero que, sobre todo, desde casa, puedas jugar en cada momento. Yo estando a su lado, indirectamente, también estaba pendiente de qué opción sería la que yo elegiría.

| Atresmedia

'¡Salta!' es un formato internacional. ¿Cuándo te toca presentar un concurso así te gusta mirar otras versiones?

Sí, yo vi la primera versión. Se habla de éxito internacional y te digo que ha sido un éxito en Holanda y en Hungría, es decir, éxito internacional va a ser si triunfamos aquí, que es una apuesta de riesgo. Creo que Antena 3, en ese aspecto apuesta por buenos formatos y este lo hemos adaptado con la gente de Buendía.

A mí me pareció un grandísimo formato, pero también en la versión inicial me parecía muy frío. Aquí hay una serie de cambios y de elementos que han intentado darle para que esto realmente sea lo que vas a ver el sábado. Estamos todos muy contentos con el resultado. La versión española creo que la están viendo ya otros países, como por ejemplo Francia, que me parece que también quería comprar el formato. Ellos se están basando en los cambios y en las cosas que estamos haciendo nosotros. Las pautas del formato son las que son, pero lo que vais a ver es algo muy genuino.

Has estado ahora también con 'Atrapa un Millón'. ¿Crees que la noche de los sábados es buena para los concursos?

Creo que sí, al final el sábado es el nuevo viernes. Creo que Antena 3, que consiguió un espacio para el entretenimiento con 'Tu Cara Me Suena' cuando quien gobernaba es los viernes era 'Sálvame' y a partir de ahí, se ha abierto a 'El Desafío' o a 'La Voz' y esto está pasando el sábado.

| Atresmedia

'Atrapa un Millón' ha sido un éxito los sábados por la noche y en el mismo aspecto podríamos haber seguido, pero han decidido apostar por un formato nuevo y vamos a ver cómo va en una noche que para nosotros es importante para el entretenimiento. Para todos los papás primerizos que se tienen que quedar con los niños en casa, para los que han salido el viernes y el sábado están de aquella manera en el sofá, para los abuelos con los nietos o mis hijos, que de repente ven conexiones con 'El Juego del Calamar'... Todos van a estar pendientes de qué pasa ahí. Creo que hemos hecho un buen trabajo de adaptación y ahora falta esperar al público.

¿Cómo valoras la confianza de Atresmedia después de presentar 'Atrapa un Millón', ahora '¡Salta!' y muy pronto 'Tu Cara Me Suena'?

Bueno, trabajo menos que otros que hacen programas diarios, pero muy contento. El diálogo siempre ha sido muy fluido y siempre hay decisiones que motivan un reto para mí, para afrontarlas.

Creo que 'Atrapa un Millón' es un formato mítico de Antena 3, que yo veía y he podido darle una nueva vida y encima ha tenido una gran aceptación, Me recuerda a lo que también fue en su día cuando con Arturo Valls y con Juanra Bonet retomamos el 'Caiga Quien Caiga' después de Wyoming. E igual que adaptamos '¡Salta!', 'Tu Cara Me Suena' era nuevo de raíz y ahí estaba el reto. Antena 3 junto a Gestmusic desarrolló perfectamente un formato que hoy es el mayor éxito español internacional.

| Atresmedia

En la rueda de prensa has dicho una frase que he guardado hablando de la relación con Antena 3: "hay algún formato que me hubiese gustado hacer, pero no lo he hecho yo". Me he quedado con la duda de saber cuáles...

No te lo diré, no te lo diré, pero hay alguno. Ahora también digo, son formatos que se han hecho y se han hecho la mar de bien. Hay que decir que las decisiones tomadas han sido acertadas.

Ahora también decías que trabajas menos que otros que hacen diarios. ¿Te gustaría estar al frente de un formato diario?

No, me gusta hacer lo que hago, no me quejo. Creo que soy un privilegiado y que el poder trabajar ahora en concursos como 'Atrapa un Millón' o como '¡Salta!' con gente que ves en el mercado, que ves en la calle, que son tus vecinos, que vienen motivados por algo importante para ellos, porque ese dinero saben perfectamente para que lo quieren o saben por qué. Es todo tan brutalmente emocionante y tan humano que no lo cambio por nada.

Yo estoy al servicio de. En 'Tu Cara me suena' estoy al servicio de que todo el mundo brille. En '¡Salta!' estoy al servicio para acompañar a los diferentes concursantes y ahí es donde yo me siento más feliz y más cómodo. No pido nada, ni me considero nada, estoy feliz. No quiero hacer un diario, ni quiero dejar de hacerlo. Estoy al servicio de empresa con retos que realmente me motiven.

También mencionabas hace unos minutos 'Caiga quien caiga'. ¿Has podido ver esta nueva etapa en Telecinco que justo acaba este domingo?

Sí, la he podido ver un poco, pero desde aquí todo mi apoyo y mi amor para Santi Millán, Lorena Castell, Pablo González Batista, también para Pablo Carbonell, que lo incorporaron hace poco como reportero, y para toda la gente de Warner. No ha terminado de cuajar, pero tienen mi estima y mi aplauso.