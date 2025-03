Adiós a Tamara Falcó: Telecinco anuncia dos fichajes para el jurado de 'Got Talent'

'Got Talent' renueva parcialmente su jurado con la llegada de dos nuevos fichajes. Telecinco ha anunciado el regreso del talent show, que previsiblemente será una de sus apuestas para otoño. Sin embargo, 'Got Talent' contará con novedades, como la salida de Tamara Falcó y Florentino Fernández.

En el caso del cómico, no es sorpresa, teniendo en cuenta que se ha incorporado a 'Tu Cara Me Suena' como sustituto de Carlos Latre. Por su parte, Tamara Falcó no se había pronunciado sobre su regreso a 'Got Talent' y finalmente tampoco seguirá. Actualmente, la socialité sigue ligada a 'El Hormiguero' como tertuliana.

De este modo, 'Got Talent' y 'Tu Cara Me Suena' harán intercambio en el jurado: Carlos Latre se incorpora al jurado del talent show tras diez ediciones en el exitoso formato de Antena 3. Lo hace tras el fracaso de 'Babylon Show', que tan solo duró tres semanas en el access prime time de Telecinco. Además, Carlos Latre actualmente también forma parte del equipo de 'El Programa de Ana Rosa', completando con sus imitaciones las entrevistas a políticos.

Por su parte, Lorena Castell también se incorpora a 'Got Talent' y seguirá ligada a Telecinco también tras el pinchazo de 'Caiga quien Caiga', donde ejerció como presentadora. Por lo tanto, volverá a coincidir con Santi Millán en un plató en Mediaset. En su caso, será la primera vez que ejerza de jurado de un talent show, aunque ha estado de concursante en varios formatos como 'MasterChef Celebrity', donde fue ganadora, o 'El Desafío'.

Por lo tanto, Carlos Latre y Lorena Castell se unen a Risto Mejide en la que será su décima edición regular y a Paula Echevarría en su cuarta. Ambos, además, también participación en 'Got Talent All Stars'. Cabe destacar, además, que Risto Mejide anunció hace unos meses que estará será su última edición: "Como jurado de talent shows tengo los días contados. Ya no me apetece seguir, creo que el año que viene va a ser el último que haga".

En audiencias, 'Got Talent' finalizó su décima edición en Telecinco siendo líder de la noche con su final. El talent show de Santi Millán marcó un 12,8%, 1.025.000 seguidores de media y 3.439.000 espectadores únicos en el prime time del sábado. Sin embargo, la décima edición de 'Got Talent' fue la menos vista de su historia, cayendo por primera vez del millón de espectadores (949.000) junto a un 11% de cuota.