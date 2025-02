Bertín Osborne ficha por Antena 3 como concursante estrella de 'Tu Cara Me Suena'

Antena 3 por fin confirma a los tres primeros concursantes de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. A menos de un mes para que arranquen las grabaciones, el talent show ya se prepara con el anuncio de sus participantes. Tras haberse rumoreado en varias ocasiones, el fichaje estrella de esta temporada de 'Tu Cara Me Suena' será Bertín Osborne.

Bertín Osborne es el segundo concursante confirmado de 'Tu Cara Me Suena'. El cantante sorprenderá poniéndose cada semana en la piel de diferentes artistas intentando realizar las mejores imitaciones. No es habitual ver a Bertín Osborne en el registro de concursante de un talent show, aunque ya le vimos debajo de una máscara en 'Mask Singer: Adivina quien canta'.

Cabe destacar que, a nivel nacional, en la última década, Bertín Osborne ha estado ligado a Telecinco. En 2016 fichó por Mediaset para presentar 'Mi casa es la tuya', que estuvo en emisión hasta 2023. Además, desde hace cinco años, también presenta 'El Show de Bertín' semanalmente en Canal Sur.

| Telecinco

De este modo, Bertín Osborne se suma a Ana Guerra, que ya se había filtrado como concursante de 'Tu Cara Me Suena'. La cantante es una habitual de los formatos de televisión, como 'El Desafío' o 'Baila como puedas'. Además, la tercera concursante confirmada es la influencer Yenesi, que no es muy conocida a nivel televisivo.

Recordamos que también habrá cambios en la mesa del jurado. Tras fichar por Telecinco para presentar 'Babylon Show', Carlos Latre no podrá formar parte del talent show tras once ediciones como jurado fijo. Por lo tanto, 'Tu Cara Me Suena' incorporará un nuevo nombre para completar el jurado formado por Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

Cabe destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre los jóvenes.