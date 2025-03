Manel Fuentes se atreve a predecir quién será el nuevo ganador de 'Tu Cara Me Suena'

La nueva edición de 'Tu cara me suena' ya calienta motores. Como siempre, el programa viene cargado de sorpresas y, aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, sí conocemos al varido reparto de celebrities que lucharán para alzarse como ganador. Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Goyo Jiménez, Gisela, Melani García, Mikel Herzog Jr., Yenesi y Esperansa Gracia son los 9 concursantes que se enfrentarán al renovado 'clonador'.

Como siempre, nada más conocerse el casting de la nueva edición, las redes no tardaron en sentenciar con su opinión. Aunque algunos admiten que esperaban fichajes "más potentes", otros sientes curiosidad sobre como se desenvolverán estos nuevos concursantes, con perfiles más variados que nunca.

Por supuesto, también han comenzado a perfilarse a los posibles ganadores de la duodécima edición del talent. Como no podía faltar, Manel Fuentes, quien lleva al frente de 'Tu cara me suena' desde sus inicios, no ha dudado en compartir sus opiniones sobre este asunto.

| Atresmedia

"Creo que todos pueden tener momentos que digamos 'guau'", se expresaba el catalán, que defendía el casting de la edición como muy potente. "Nadie está allí por azar y todos merecen aguantar la expectativa porque pueden dar el campanazo", seguía el presentador. Tal y como ya había confirmado, todo "está pensado para que la gente tenga sus favoritos y los que no les cae bien, pero al final verán una gran edición".

Aunque no se ha atrevido a dar un nombre sobre quién será el más divertido, sí se ha decantado por un favorito. "Yo creo que Ana Guerra tiene muchos puntos. Tiene carisma, buena voz... quizás en un primer momento podría destacar en ese ámbito", ha aclarado Manel Fuentes. Por supuesto, habrá que esperar al estreno de la nueva edición para ver como avanza el concurso.

'Tu cara me suena' estrena duodécima temporada con varios cambios en el jurado. Tras un año fuera de la vida pública por una enfermedad, Àngel Llàcer vuelve a incorporarse como director del jurado. También se integra en el jurado Florentino Fernández. Tras concursar en la tercera edición, el cómico ocupará la silla que quedó vacía tras la salida de Carlos Latre.