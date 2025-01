Confirmado el futuro de Àngel Llàcer como jurado de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3

Por fin se conoce el futuro de Àngel Llàcer en el jurado de la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena'. En abril del año pasado, el cómico se tuvo que apartar de los focos a causa de una grave infección contraída en Vietnam. Esto obligó a Àngel Llàcer a pasar por cuatro intervenciones quirúrgicas que casi le cuestan la pierna.

De este modo, Àngel Llàcer tan solo participó en unas pocas galas de 'Tu Cara Me Suena'. Tras algunas sustituciones puntuales, finalmente fue Santiago Segura quien se quedó su silla como representante del jurado. Sin embargo, este año, Àngel Llàcer no necesitará sustituto en el talent show de Antena 3.

Según ha publicado El Confidencial Digital, está previsto que Àngel Llàcer recupere su puesto en el jurado de 'Tu Cara Me Suena'. Las grabaciones del formato, que arrancarán en el mes de marzo, contarán de nuevo con el querido cómico presidiendo la mesa. Se prevé que su estreno sea a finales de marzo o incluso a principios de abril, una vez finalice la emisión de 'El Desafío'.

| Atresmedia

Sin embargo, el que no estará en la mesa del jurado será Carlos Latre. Tras fichar por Telecinco para presentar 'Babylon Show', no podrá formar parte del talent show tras once ediciones como jurado fijo. Según el medio citado, el equipo de 'Tu Cara Me Suena' estaría buscando un nuevo nombre para completar el jurado formado por Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

Por el momento tampoco se conoce el nombre de ningún concursante, aunque el nivel está muy alto tras la victoria de David Bustamente. Recordamos que Raoul Vázquez y Julia Medina formaron el podio de la anterior temporada de 'Tu Cara Me Suena'.

Cabe destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre los jóvenes.