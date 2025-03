Preocupación en 'El Desafío' por el peligroso reto de Gotzon: '¡Qué lo apaguen ya!'

Gotzon Mantuliz ha sido uno de los concursantes más destacados de la presente temporada de 'El Desafío'. La semana pasada, de hecho, logró asegurar su pase a la gran final. Sin embargo, en la última emisión volvió a superarse con una prueba extrema: resolver un cubo de Rubik mientras su cuerpo estaba envuelto en llamas.

"No me preocupa el hecho de quemarme, me preocupa perder la concentración absoluta", confesó el modelo vasco antes de enfrentarse a la prueba. Para conseguirlo, tuvo que memorizar complejos algoritmos matemáticos que le permitieran solucionar el rompecabezas en un tiempo récord. La dificultad añadida no solo radicaba en las llamas, sino también en el escaso margen de tiempo disponible: solo un minuto y medio para completar el reto.

"Espero dejar a la gente con la boca abierta", afirmó Gotzon Mantuliz en 'El Desafío', quien nunca antes había practicado con un cubo de Rubik. Para asegurarse de que el desafío fuera lo más complicado posible, Santiago Segura giró los ejes del cubo, aumentando la dificultad del juego. Aun así, como en las competiciones oficiales, el concursante tuvo unos segundos para estudiar el cubo y decidir su estrategia antes de comenzar.

| Atresmedia

El riesgo era elevado, por lo que Gotzon Mantuliz debía mantenerse en constante movimiento para minimizar los efectos del fuego. La tensión en el plató era palpable, y el nerviosismo se apoderó de los presentes. "Dios, ¡que lo apaguen ya, que lo apaguen ya!", exclamó un angustiado Santiago Segura al ver el peligro que corría el concursante. Sin embargo, no hizo falta detener el reto, ya que Mantuliz logró completarlo con éxito.

El público rompió en aplausos, y Roberto Leal no pudo disimular su asombro. "Tengo 45 años, llevo 24 años trabajando en televisión y yo esto no lo había visto nunca", reconoció impresionado. Y es que el vasco no solo resolvió el cubo, sino que además estableció un récord de resistencia al fuego dentro del programa.

A pesar del peligro, el propio Gotzon Mantuliz explicó que nunca sintió miedo. "Yo quería ir al límite. Hemos podido probar en los días previos y ya conocía cuál era la sensación del dolor sin llegar a quemarme. Por lo que ya conocía mis límites", aseguró el concursante, quien recibió una ovación unánime del jurado.