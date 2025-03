'Supervivientes' dona a conèixer el seu inesperat primer salvat de l'edició

Després de la inèdita decisió de cancel·lar l'expulsió la setmana passada, 'Supervivientes' segueix el seu curs amb una nova nominació.Samya Aghbalou, Damián Quintero, Almácor i Laura Cuevas eren els nominats d'aquesta setmana i s'enfronten al veredicte de l'audiència. Durant aquest 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño ha donat a conèixer el nom del primer salvat que es lliura de l'expulsió.

Recordem que la setmana passada els supervivents van viure una tensa ronda de nominacions que, com sempre, va deixar 4 concursants a la palestra. Samya Aghbalou i Almácor van ser els nominats per l'equip, mentre que Damián Quintero i Laura Cuevas eren nominats directes pels líders. Una responsabilitat que va caure sobre les espatlles de Borja González i Nieves Fit, que van fer gala de la seva enorme resistència a la prova de líder.

Després d'això, l'audiència ha tingut tota la setmana per votar pels seus concursants favorits en una nominació molt difícil. Samya Aghbalou i Laura Cuevas parteixen com a arxienemigues, havent protagonitzat algunes de les mogudes més grans d'aquesta edició.

| Mediaset

Per la seva banda, Damián Quintero és medallista olímpic, un perfil molt fort en proves i que sol triomfar a 'Supervivientes'. Almácor és el que ha passat més desapercebut, encara que la seva positivitat i les seves intervencions sempre aporten el toc còmic a les gales.

Finalment, ha arribat el moment de la salvació. “Anem a inaugurar aquesta cerimònia de salvació sense precedents”, anunciava Laura Madrueño, pujada en una plataforma sobre el mar. Com en altres edicions, la presentadora aniria tallant la corda d'aquells que segueixen nominats, tirant-los al mar. El que quedés damunt de la plataforma, estaria salvat.

Però primer, una ronda ràpida d'al·legats en què cadascú s'ha dirigit als espectadors per demanar el vot. "Jo em vull quedar perquè aquesta experiència m'està canviant totalment", expressava Almácor. Laura Cuevas es mostrava més dubitativa, dient que hi ha dies en què volia marxar però que això demostra que "és una experiència duríssima".

Per la seva banda, l'esportista es mostrava molt "tranquil", assegurant "haver fet tot el possible per sobreviure". Samya Aghbalou tancava la ronda d'al·legats. "He vingut per superar els meus límits i encara tinc molt a aportar i evolucionar", demanava Samya, que ha estat a la corda fluixa per la seva actitud conflictiva i per no saber nedar.

| Mediaset

Finalment, 'Supervivientes' ha revelat el nom del primer salvat d'aquesta edició. Encara que no s'ha desvelat el percentatge oficial, els telespectadors han decidit que qui ha de seguir en el concurs sigui Almácor. El cantant ho ha celebrat amb un divertit ball que ha provocat el riure tant al plató com a Laura Madrueño.