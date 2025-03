'Supervivientes' anuncia un gir de 180º amb l'expulsió d'un concursant estrella

Un dels concursants de 'Supervivientes' té un peu a Espanya. De manera inesperada, el reality ha anunciat que, aquest dimarts 18 de març, durant l'emissió de 'Tierra de Nadie', es viurà la primera expulsió. I és que una votació exprés dirimirà el futur immediat dels tres habitants de Playa Misterio: Montoya, Anita i Manuel.

Dos d'ells es convertiran en concursants oficials de l'edició sorprenent amb la seva arribada a Playa Calma i Playa Furia. Tanmateix, el tercer serà expulsat inesperadament en la segona gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' amb Carlos Sobera a Telecinco aquest dimarts.

A més, al llarg de la vetllada també tindrà lloc la primera i espectacular cerimònia de salvació de l'edició, que es durà a terme a 'El abismo de la salvación'. Els quatre nominats -Almácor, Damián, Laura i Samya- coneixeran el destí que els han reservat els espectadors en una imponent estructura al mar. Com és habitual, aniran caient a l'aigua a través d'unes trampilles.

| Telecinco

D'altra banda, s'obrirà de manera extraordinària la palapa de 'Supervivientes' perquè Terelu Campos i Pelayo Díaz puguin abordar el seu últim conflicte. Durant 'Conexión Honduras' van protagonitzar una forta discussió les imatges de la qual es mostraran durant la gala.

Després de gairebé dotze dies sense foc, els supervivents de les dues platges podran lluitar per aquest anhelat recurs en un joc de recompensa titulat 'El Desafío de Hefesto'. Per aconseguir-ho, hauran d'aconseguir que s'encengui un pebeter situat sobre una estructura al mar. Utilitzaran per a això un nombre d'antorxes suficient que podran anar encenent en un altre pebeter actiu ubicat davant del primer.

Per últim i en la vigília del Dia del Pare, diversos dels supervivents amb fills -Escassi, Damián, Álex i Borja- seran sorpresos per aquests en una gala en la qual Poseidó revelarà un nou gir sorpresa en l'aventura.

En audiències, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar aquest diumenge des de Telecinco amb un estupend 18,4% i 1.264.000 espectadors. El reality va pujar a un gran 26% en el target entre 25 i 44 anys. El programa presentat per Sandra Barneda va marcar un estupend 12,2% i 1.651.000 espectadors en la seva versió express en l'access.