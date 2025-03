'Supervivientes' es veu obligat a fer un canvi excepcional per un motiu de pes

Encara que les fortes pluges amenaçaven de nou la gala de 'Supervivientes', sembla que finalment tot podrà desenvolupar-se sense problemes. Una gala que ve carregada de sorpreses per als concursants, que viuran la seva primera salvacióperò també la seva primera expulsió. Laura Madrueño ha estat l'encarregada d'anunciar tots els canvis de la que serà "una gala èpica", entre ells, un canvi que ningú esperava.

Durant el 'Tierra de Nadie' d'aquesta setmana, 'Supervivientes' celebrarà la primera cerimònia de salvació. Laura Cuevas, Samya Aghbalou, Damián Quintero o Almácor es juguen l'expulsió, encara que un d'ells sortirà de la llista aquesta nit. També serà una nit decisiva per als habitants de Playa Misterio. Anita Williams, Montoya i Manuel González s'enfrontaran a un televot exprés en el qual es decidirà el primer expulsat de l'edició.

| Mediaset

Però això no serà l'únic canvi que podrem veure durant el programa d'aquesta nit. Normalment, la Palapa és aquest lloc reservat perquè els concursants facin un repàs de la setmana. Des de fa anys, aquest procés es viu en les gales dels dijous, presentades per Jorge Javier Vázquez. No obstant això, aquesta setmana i de manera excepcional, els supervivents visitaran la Palapa durant el 'Tierra de Nadie' per un motiu de pes.

"Farem una gala èpica amb un joc increïble, perquè els nostres supervivents lluitaran pel foc", explicava Laura Madrueño des d'Hondures. També desvelava el gran canvi de dinàmica que viurà el programa aquesta nit. "Obrirem la Palapa de manera excepcional, perquè tenim moltíssims misteris per desvelar", concloïa la presentadora.

Encara que la presentadora no ha desvelat el motiu pel qual es reobre la Palapa un dimarts, tot apunta a què tindrà alguna cosa a veure amb els habitants de Playa Misterio. Els tres ex-participants de 'La Isla de las Tentaciones' han estat la gran incògnita del concurs. La resta de concursants, a excepció de Terelu Campos, encara no saben que estan concursant.

No obstant això, això acaba aquesta nit. L'audiència tindrà el poder de decidir si Anita, Montoya o Manuel han d'abandonar Hondures. Però no només això, sinó que també podrà decidir qui s'uneix a Playa Calma i qui a Playa Furia, unificant així a tots els concursants.