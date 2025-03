'Supervivientes' mostra les imatges inèdites de la forta baralla entre Terelu i Pelayo

Terelu Campos i Pelayo Díaz van provocar una de les discussions més tenses d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Encara que tot va començar per unes llenties, els dos acabaven embolicats en una forta baralla sobre les formes de la col·laboradora. Tots dos van intentar enterrar la destral a l''Oráculo de Poseidón', però això només va provocar que la cosa anés a més, protagonitzant una nova baralla durant la publicitat. Ara, 'Supervivientes' mostra les imatges inèdites d'aquesta discussió que no vam poder arribar a veure.

Tot començava quan Terelu Campos es queixava que les llenties que havien cuinat estaven massa dures. "Estan tendres, la qüestió és queixar-se", li retreia Pelayo Díaz, molt molest. Això aixecava més queixes de la col·laboradora, que li responia "no em fotis, Pelayo".

Davant d'això, l'estilista perdia els nervis i explotava contra la col·laboradora, a qui retreia la seva mala educació i el poc que fa. "No som els seus servents. Li portem el menjar i a sobre es queixa... està a l'illa com si estigués a la hamaca", la criticava a les seves esquenes Pelayo.

| Mediaset

Per descomptat, la col·laboradora no podia callar-se en veure aquestes imatges. "Sento que creieu que sóc una senyoreta a qui li fan tot", es defensava, assegurant que feia el que l'edat li permetia. "Jo he posat l'arròs tot el dia per a tothom", seguia ella.

No obstant això, el concursant no semblava convençut davant les explicacions. "Terelu et queixaràs... t'hem portat fins i tot el peix a la boca", es queixava l'estilista. "La resta va a pescar, a buscar cocos, si et tractem bé el mínim és que ens parlis bé", li deixava anar en plena baralla.

Finalment, sembla que tots dos donaven el braç a tòrcer. En tornar d'una altra publicitat, Carlos Sobera es trobava els dos concursants abraçant-se. "Però, què ha passat?", els preguntava, molt sorprès.

"Aquesta és la tercera vegada que discuteixo amb Terelu i de veritat que no vull perquè l'estimo molt", s'obrava l'estilista. També assegurava que li havia trencat acabar així la baralla amb la Campos, que havia abandonat l''Oráculo de Poseidón' per anar a Playa Misterio. "Jo mai he posat en dubte la seva condició física i que ella hagués d'anar a pescar però les seves formes han fet mossa en mi", s'explicava el concursant.