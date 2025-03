Crits i llàgrimes en el retrobament entre Montoya, Anita i Manuel a 'Supervivientes'

Amb el increïble salt d'Anita Williams i de Manuel González es completa la llista de concursants d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Els dos exconcursants de 'La Isla de las Tentaciones' eren els últims supervivents en trepitjar Hondures. Per ara, conviuran amb Montoya, el tercer en discòrdia i amb qui han protagonitzat un tens retrobament ple de llàgrimes, crits i frustració.

La primera a arribar a Playa Misterio era Anita Williams. Encara que la trobada ha estat freda però cordial, l'exparella no ha trigat a tornar a treure's els draps bruts. "Jo segueixo pensant que no has estat clara amb mi", li ha retret Montoya, acusant-la de haver portat un doble joc amb Manuel i ell.

"Jo m'he penedit, em falta suplicar-te perquè em perdonis", li ha respost ella, assegurant que va ser ella qui va decidir tallar la relació amb Manuel. "Jo estava enamorada de tu, Manuel m'ha pogut agradar a l'illa però volia estar amb tu", li ha dit, entre crits.

| Mediaset

La discussió aviat ha començat a ser un intercanvi de retrets entre ells. Montoya l'acusa de no haver-se penedit del que va fer. "A l'aeroport te'n vas anar amb ell i us fèieu piquets", li ha retret ell. Per la seva banda, Anita l'acusa de no haver-la tractat bé en la relació i no ser capaç de superar el que va passar. "M'has fet plorar cada dia fins que em donaven atacs d'ansietat perquè seguies retreient-me coses que ja havíem parlat", explicava. "Vaig estar amb ell a l'aeroport perquè em va donar un atac d'ansietat i tu reies", li ha retret Anita.

Finalment, la jove s'ha trencat i ha començat a plorar. Anita no ha pogut contenir-se en parlar del seu fill i de totes les crítiques que ha rebut durant l'emissió del programa. "La gent no em coneix perquè tu saps que com a mare sóc un 10 i la gent m'ha jutjat com a mare", li deia al que va ser el seu ex.

Montoya també s'ha estovat, assegurant que "ho passa malament" en veure-la així. "Jo t'estimo moltíssim com a persona i aquí t'ajudaré en el que necessitis", li ha acabat confessant, demostrant que encara li guarda afecte. "Però també has d'entendre que m'has destrossat el cor", li ha dit, mentre es fonien en una abraçada.

Aviat, la discussió ha seguit avançant i, amb l'arribada de Manuel, la cosa ha empitjorat. "Això és fastigós", ha exclamat Montoya en veure acostar-se la barca, ensumant qui venia. "Aquest noi hauria d'anar a Juan y Medio", bromejava el sevillà, causant la rialla en el públic.

Només trepitjar la platja, Manuel i Montoya s'han embolicat en una tensa discussió que anava cada vegada a més. A pocs centímetres l'un de l'altre i sense escoltar el presentador, Anita ha hagut de separar-los en diverses ocasions. "No entraré en el teu joc, passo de la teva cara", li deia Montoya, que clarament ha rememorat tot el que ha passat a 'La Isla de las Tentaciones 8'.

"Jo no tinc problema en dir la veritat, no vinc a barallar-me però si m'ataques t'ataco", li responia Manuel durant el retrobament. No obstant això, els tres han seguit discutint durant una bona estona, fent cas omís dels crits de Jorge Javier Vázquez que els demanava que paressin.

Finalment, els tres han aconseguit calmar-se i el presentador ha pogut confirmar-los la pitjor de les notícies: els tres conviuran sols a Playa Misterio. Sens dubte, els esperen unes setmanes dures en què a més de lluitar contra la fam, el fred i els mosquits, hauran d'aguantar-se entre si.