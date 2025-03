Alexia Rivas assenyala a Anita amb una petició als seguidors de 'Supervivientes'

Durant la segona gala de 'Supervivientes', aquest dijous 13 de març, serà el torn del retrobament entre Montoya, Anita i Manuel. Aquests dos últims haurien d'haver saltat de l'helicòpter dimarts, però el temporal a Hondures va impedir que l'helicòpter pogués volar. Al plató de 'Vamos a ver' han analitzat el que ha passat, amb un missatge directe d'Alexia Rivas a favor d'Anita.

"Veient l'actitud de Manuel, que va en pla conciliador amb Montoya i crec que en un moment donat podrien portar-se bé, el que passa és que Montoya és molt rancorós. Tanmateix amb Anita no sé com veieu la cosa. Crec que Montoya i Anita no tindran molt bona relació", arrencava Kike Calleja el debat a 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, Alexia Rivas ha aprofitat per enviar un missatge als seguidors de 'Supervivientes': "M'agradaria que se li donés una oportunitat a l'Anita, ho demano a tothom. Montoya ha caigut molt bé i ha tingut aquesta sort i té molt camí fet. Han estat els tres infidel, Manuel en anteriors edicions i ara ells en aquesta. Que no matem l'Anita perquè tampoc ha matat ningú". "Però la dolenta ha estat ella, la primera va ser ella", saltava Kike Calleja.

| Mediaset

"El de Manuel és una mica paripé. Anar ara de super enamorat de Gabriella, que porta la seva olor fins i tot en un coixí... Perdona'm que porta un mes amb ella, que tampoc és la dona de la seva vida", opinava Adriana Dorronsoro al plató de 'Vamos a ver'. "Manuel és un professional", afegia Pepe del Real.

Per la seva banda, Giovanna González també s'ha mostrat amb ganes del retrobament: "Vull veure la rivalitat aquesta nit, perquè, a més, tenen la prova del fang els tres. Vull veure com comencen aquests piques ja". "Una nit de molt risc per a Montoya", concloïa Alessandro Lequio.

Més enllà del retrobament, la segona gala comptarà amb un nou joc de líder, que distingirà amb el collaret un supervivent de Playa Calma i un altre de Playa Furia. També un joc de localització i la segona ronda de nominacions a la palapa.