Surt a la llum la famosa amb qui Manuel va tenir un afer abans de 'Supervivientes'

'Fiesta' ha tret a la llum el tòrrid encontre de Manuel González amb una coneguda ex amiga d'Isabel Pantoja. L'historial amorós de Manuel sempre ha donat molt de què parlar: des de Lucía Sánchez a Anita Williams, amb la qual va protagonitzar un tens retrobament a 'Supervivientes'. Ara és el torn d'una famosa cara de Telecinco de revelar tots els detalls de la seva nit amb l'ex participant de 'La Isla de las Tentaciones'.

La misteriosa celebrity de la qual parlem és Begoña Gutiérrez, que ha admès ser la "temptadora senior" de Manuel. La que va ser amiga d'Isabel Pantoja i part del seu equip ha acudit al programa d'Emma García per parlar per primera vegada d'aquest tòrrid encontre.

Fa uns mesos, 'Socialité' mostrava unes imatges de Begoña i Manuel González gaudint d'una intensa nit de festa. Al vídeo, es pot veure tots dos ballant molt junts i deixant-se portar per la passió. "Des que Begoña el va veure es va quedar com una gata en zel i va dir 'aquest és per a mi'", narrava una de les testimonis de la discoteca.

Fent gala del seu sentit de l'humor, l'ex del clan Pantoja ha explicat amb pèls i senyals com va sorgir aquest inesperat affaire entre tots dos.

| Mediaset

"Allò va ser molt tòrrid per a mi i també molt inesperat. Tots dos vam fer un reality encara que en edicions diferents i ens van convidar a tots dos a un bolo a Tenerife", explicava. Després de recórrer l'illa junts, tots dos acudien a la discoteca de les polèmiques imatges.

"Jo li vaig dir que jo seria la seva temptadora senior i ell em va dir que jo no seria capaç... als cinc minuts ell ja estava amb el pantaló trencat", reia Begoña Gutiérrez sobre l'encontre". Per què perdre el temps?", deia l'empresària, que assegurava que "les del nord" també són fogoses.

Només uns dies després que les imatges sortissin a la llum, va ser el mateix Manuel qui es pronunciava sobre l'encontre. A través del seu canal de mtmad, l'ex temptador assegurava que ella li havia mentit amb la seva edat.

"No em sento orgullós d'embolicar-me amb algú que és més gran que la meva mare", li retreia el jove. Begoña Gutiérrez, que actualment té 66 anys, s'ha sentit molt ofesa davant aquestes paraules. "Que no digui que no vol saber res de mi perquè un any després segueix escrivint-me que vol veure'm", ha revelat, deixant en xoc a tots els col·laboradors.