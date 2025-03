Sandra Barneda paralitza 'Supervivientes' per posar en dubte un dels seus concursants

Tots els concursants saben que hi ha un tema amb el qual no es juga a 'Supervivientes': el menjar. Després de gairebé un mes de concurs, la fam comença a afectar els supervivents i fa sorgir les primeres picabaralles. En aquesta ocasió, diversos concursants han saltat davant el repartiment injust de menjar que s'ha vist a 'Conexión Honduras', fins al punt que Sandra Barneda ha hagut d'intervenir

Tot sorgia arran de la intensa prova de recompensa que enfrontava tots els concursants per una cosa molt preuada: una pizza. Després de diverses fases classificatòries, Pelayo Díaz, Borja González i Damián Quintero s'enfrontaven a la prova final, que elevava el karateka com a guanyador de la recompensa.

| Mediaset

Després de celebrar la victòria, Laura Madrueño revelava el gir de 180º que podia suposar guanyar la recompensa. La presentadora era molt clara: Damián Quintero podia tallar-se el tros de pizza que volgués i decidir qui era el següent a menjar. Una cadena que no tenia màxim, per la qual cosa podia permetre que tots els concursants de 'Supervivientes' tastessin la pizza.

No obstant això, el karateka decidia tallar-se pràcticament la meitat de la pizza per a ell sol, deixant les altres dues porcions per a Pelayo i Borja. Per descomptat, això feia saltar la resta de concursants, que els acusaven d'egoistes.

"Jo estic cansat de bonismes, ni tan sols vull menjar però prou ja d'anar amb els valors", els acusava Montoya, titllant-lo de moralista i trampós. Un sentiment que compartia la seva gran amiga, Carmen Alcayde. "Em sembla molt egoista", tancava la periodista.

No obstant això, les crítiques augmentaven quan Damián Quintero assegurava que no havia comprès l'explicació de Laura Madrueño. "Jo he entès que podíem dividir-ho entre els tres finalistes", es justificava el karateka, que ha rebut xiulets per part del públic al plató.

Unes explicacions que Sandra Barneda ha posat en dubte, afirmant que Laura Madrueño ho havia explicat molt clarament i posant en dubte les excuses del medallista olímpic. "Tots heu entès com podia ser el repartiment menys els que havien de fer el repartiment", tancava la presentadora.