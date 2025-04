Carmen Borrego sentencia amb una frase l'actitud de Pelayo Díaz a 'Supervivientes'

L'actitud de Pelayo Díaz a 'Supervivientes' no és acceptada per tothom. El concursant no acaba de fer bones migues amb alguns dels seus companys com Anita i Montoya. Això ha estat assenyalat com a classisme per alguns col·laboradors de 'Vamos a ver', que s'han mostrat amb opinions dividides.

"Pelayo Díaz critica tothom, fa el que vol, és un altívol, parla amb superioritat a Carmen Alcayde, per exemple. Que es queixin de Carmen, quan l'han nominada primer perquè era l'última i ara es busquen una altra excusa. Va passar amb Terelu Campos i ara amb Carmen Alcayde, que discuteix amb molta superioritat i parla per darrere igual que fan tots", arrencava el debat Carmen Borrego a 'Vamos a ver'.

No obstant això, Alejandra Prat defensava el concursant: "És veritat que en algunes actituds està per sobre d'ells, com si fos superior, però té raó en moltes coses. Ser fals no significa dir una mentida i Pelayo Díaz s'està callant perquè no li interessa la guerra que han obert Montoya i Anita". "Menys mal que estan Montoya i Anita, perquè si hem de fer un programa amb Damián Quintero i Pelayo Díaz", deia Carmen Borrego.

| Mediaset

Pelayo Díaz també ha tingut la defensa de Giovanna González: "Respon així perquè ja està força fart. Carmen Alcayde està provocant tot el temps perquè vol que surti aquesta altra cara de Pelayo. Crec que ell dona joc des del principi". "Pelayo Díaz està traient la cara que sempre s'ha dit, que és un tipus dèspota. Entenc que estigui cansat, però Carmen Alcayde està forçant molt la màquina i de vegades està exagerant les coses", replicava Kike Calleja

"Per què estan dient que és un tipus dèspota simplement per dir el que pensa de manera assertiva i educada? Porta callat molts dies i se li han inflat els nassos perquè els altres no paren i ha dit fins aquí. Parlen molt malament a la gent i ha dit que a ell no li parlin així com si fos un titellaire", sentenciava Alexia Rivas. En una altra línia opinava Pepe del Real a 'Vamos a ver': "Les formes no hauria de perdre-les i crec que la supèrbia el perd quan discuteix".

| Mediaset

Finalment, una de les més clares era Sandra Aladro: "Carmen pot ser moltes coses, però maleducada no és, pot ser apassionada. La falsa educació de Pelayo... L'altivesa no és ser educat, perquè quan estàs fingint ser educat, però estàs menyspreant la persona amb la qual estàs parlant... Ell no es fica en la història de Montoya i Anita perquè els considera inferiors a ell, que és una història inferior, i a mi això no em sembla educació".