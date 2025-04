Preocupació per Manuel González després d'un forcejament amb Montoya a 'Supervivientes'

Nou ensurt a 'Supervivientes' després del tens moment viscut durant una de les proves d'aquesta nit. Després d'un dur joc, Montoya acabava forcejant amb un dels seus eterns enemics: Manuel González. No obstant això, l'extemptador de 'La Isla de las Tentaciones' ha aixecat totes les alarmes quan ha hagut de ser atès per l'equip mèdic del programa.

Com cada diumenge, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' arrencava amb una nova oportunitat per als supervivents de guanyar-se una suculenta recompensa. En aquesta ocasió, els concursants podrien lluitar per una preuada taula d'embotits que podrien assaborir sense temps màxim. Per això, no és d'estranyar que els concursants hagin lluitat com a jabats per obtenir el premi.

Tens forcejament entre enemics

A la primera part de la 'Lliga dels Déus', els supervivents s'han enfrontat a una de les proves més exigents fins a la data. En cada ronda, havien de nedar fins a unes llunyanes boies per tornar a la platja una d'un color específic. No obstant això, això no era tot, ja que la resta de competidors tenien l'opció de robar la boia.

Una dinàmica que ha donat peu a múltiples forcejaments dins de l'aigua, generant moments de gran tensió i preocupació. Un d'ells ha estat l'esperat enfrontament entre Manuel González i Montoya, enemics declarats en el concurs i en la prova. En un moment en què el sevillà tornava amb una de les boies, el gadità esperava a la riba per llançar-se a sobre.

Finalment s'ha donat l'enfrontament entre els dos ex participants de 'La Isla de las Tentaciones'. Durant uns minuts, els dos concursants han forcejat a la platja per aconseguir la boia. Finalment, Montoya ha aconseguit desfer-se de l'agafada de Manuel empenyent-lo contra l'aigua i aprofitant per córrer, alçant-se així com a guanyador de la prova.

Preocupació per Manuel

No obstant això, després de l'enfrontament s'aixecaven totes les alarmes quan el gadità es portava la mà al coll. Tossint molt i amb dificultats per respirar, Laura Madrueño ha actuat ràpidament per demanar-li que surti de l'aigua. "Manuel, estàs bé? Mira'm", li demanava la presentadora, molt preocupada.

La conductora ha actuat amb una rapidesa sublim, avisant l'equip mèdic de 'Supervivientes' perquè atenguessin el jove. "M'he donat amb la boia", expressava ell, visiblement adolorit. Uns moments que s'han viscut amb molta preocupació, especialment al plató davant l'atenta mirada de Sandra Barneda i Rocío, germana de Manuel.

Finalment, la presentadora ha pogut parlar amb el concursant i aclarir que "tot estava bé". "Forcejant s'ha donat amb la boia al coll però està bé", explicava Laura Madrueño, dissipant qualsevol dubte sobre l'estat de salut del jove. "He empassat aigua, ja està", ha explicat ell, fent un gest amb la mà per indicar que ja estava bé.