Makoke destapa la traïció d'Escassi i sentencia el seu concurs a 'Supervivientes'

El pas de Makoke per 'Supervivientes' ha estat tota una muntanya russa. Tot i haver intentat ser la cara conciliadora del seu equip, la concursant ha estat l'objectiu de diversos dels seus companys. Ja desterrada a Playa Misterio, la col·laboradora ha explicat un episodi tens que va viure amb un dels seus companys: Álvaro Muñoz Escassi.

L'ex de Kiko Matamoros i el genet han mantingut una relació de molts alts i baixos en aquest reality. Encara que mai han tingut una gran discussió, Laura Cuevas va revelar haver escoltat la concursant parlar malament d'Escassi. Ara que cadascú ha pres el seu camí, Makoke ha aprofitat per admetre haver-se sentit traïda pel seu company.

A Playa Destierro, Makoke parlava de la seva experiència en l'equip liderat per Álvaro Muñoz Escassi. "Jo sempre intentava fer coses i ajudar, però sempre em deien que no", explicava ella, molt molesta perquè l'excloïen de les tasques de supervivència. Segons revelava la concursant, el genet i la resta de l'equip no comptaven amb ella per realitzar cap de les feines.

| Mediaset

"Hi va haver un moment que Escassi volia aixecar un tronc i va cridar a Borja. Jo li vaig dir que ja l'ajudava jo, però no va voler", narrava la dona, indignada. Tot i que va intentar convèncer-lo, Escassi va acabar declinant la seva ajuda.

"Jo també puc però no volia la meva ajuda, em fa pena perquè ja que hi som tots podríem participar tots", confessava ella. Un moment que Makoke aprofitava també per llançar un dard directe a una de les seves companyes a 'Supervivientes': Laura Cuevas. "Que a Laura Cuevas no li vingui de gust fer res no significa que a mi tampoc", sentenciava.

A més, la concursant desvelava la desafortunada broma que el genet li havia fet després de l'incident. "Després em va dir: Vols fregar l'olla ja que volies fer alguna cosa?", explicava, fent saltar els seus companys. "Jo li hauria dit alguna cosa", confessava Manuel González.

Més endavant, durant la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez tenia l'oportunitat de parlar amb els habitants de Playa Misterio. Allà, Makoke es sincerava sobre la traïció que havia viscut. "Tenim molts amics en comú i abans de començar em va trucar i em va dir que em cuidaria", revelava.

Unes paraules que, sens dubte, no reflecteixen l'actitud d'Álvaro Muñoz Escassi amb la col·laboradora. Segons ella, el genet s'ha creat el seu "sèquit" de concursants en què tots li fan la gara-gara. "Diu que és un cavaller però a mi no m'ho ha demostrat", ha dictat sentència.