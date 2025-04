Última hora de 'Supervivientes': Montoya ha estat evacuat després de la seva baralla amb Manuel

Montoya ha estat evacuat recentment de la platja de 'Supervivientes' i el seu futur està en l'aire. Telecinco ha revelat les conseqüències de la seva última bronca amb Manuel, en la qual fins i tot hi va haver un forcejament en directe. Ara, 'Supervivientes' revela que Montoya ha abandonat l'illa i la decisió sobre el seu futur serà presa aquest dimarts a 'Tierra de Nadie'.

Diumenge, després del conflicte, els concursants es van reunir a l''Oráculo de Poseidón', on el sevillà no va poder evitar les llàgrimes amb Sandra Barneda. "Jo només venia aquí a curar-me, però la situació de la platja, tot... m'està sobrepassant", esclatava, visiblement emocionat i plorant contínuament. El concursant desvelava que havia complert el seu únic objectiu: "He aconseguit tornar a veure com a persona a la persona que més mal m'ha fet, la resta m'és igual".

Completament enfonsat, Montoya mostrava el seu cansament amb el tema del triangle amorós de 'La Isla de las Tentaciones'. "Això no s'acaba mai", expressava, desesperat. "Crec que no sóc capaç d'això. No puc més", declarava el jove.

| Telecinco

D'aquesta manera, 'Supervivientes' ha revelat unes imatges inèdites en què es veu Montoya sobrepassat després de l'entrega de diumenge. "Em vull anar a casa meva, me'n vaig, ho dic de debò", deia.

Ja a la platja, estirat a la sorra, parlava amb un membre de l'equip: "Ahir em vaig desfondar molt i a nivell emocional vaig brotar molt". Era llavors quan era evacuat de l'illa, davant les llàgrimes d'Anita.

Al llarg de 'Tierra de Nadie', a més, també es viurà la salvació d'un dels quatre nominats: Anita, Carmen, Koldo i el mateix Montoya. Així com la visita sorpresa als cayos de Kiko, pare de Joshua, a qui el supervivent ha reconegut trobar molt a faltar. A més, Laura Madrueño plantejarà als concursants el primer test de cultura general amb preguntes sobre diferents matèries.

| Mediaset

D'altra banda, s'enfrontaran al joc de pre-líder, titulat "Orfeo i la lira", en el qual els supervivents posaran a prova la seva resistència i la seva estratègia. Hauran d'aguantar suspesos sobre el mar amb un pes subjecte a uns cinturons que s'anirà incrementant amb el pas del temps. Els millors protagonitzaran el joc de líder del dijous.

Per últim, disputaran un joc de recompensa amb una font de mandonguilles amb tomàquet com a premi. Aquest repte està titulat "L'odissea de Persèfone" i l'afrontaran per equips. Hauran de demostrar la seva capacitat per coordinar-se i la seva habilitat per guiar-se a cegues per formar finalment un gran mural.