Els metges aclareixen si Montoya continua a 'Supervivientes' després de ser evacuat d'urgència

Durant aquest dimarts, els seguidors de 'Supervivientes' han rebut una de les pitjors notícies possibles. Un dels protagonistes d'aquesta edició, Montoya, ha hagut de ser evacuat d'urgència dels Cayos Cochinos. Després d'un dia tens de revisions i anàlisis, els metges finalment determinen si el jove pot romandre en el concurs.

Sens dubte, aquesta no ha estat una setmana gens fàcil per a Montoya. El retorn de Manuel González ha suposat tot un maldecap per al sevillà, que ha arribat a activar el protocol d'abandonament. Després de la tensió viscuda en la gala de diumenge, el jove ha patit un petit ensurt mèdic que feia sonar totes les alarmes.

Durant les últimes hores, el concursant ha donat mostra de les extremes condicions en el concurs. "Em fa mal l'esquena, al respirar, les cames, mal de cap... Només em ve de gust estar estirat", li explicava el jove als metges del programa.

Després d'un breu examen, els metges han determinat que Montoya tenia febre i que, pel bé de la seva salut, el millor era seguir estudiant-lo. "Haurem de portar-te a la clínica per fer-te una revisió general", li proposava l'equip. Davant d'això, el d'Utrera es muntava en un dels bots i abandonava la platja.

Anita i Carmen destrossades

| Telecinco

La notícia de la seva possible sortida de 'Supervivientes' no només ha commocionat l'audiència, sinó també alguns dels seus companys. Especialment els seus dos grans suports: Carmen Alcayde i Anita Williams. Ambdues concursants s'han mostrat destrossades davant la possible pèrdua de Montoya, qui ràpidament s'ha convertit en el seu major aliat.

"Abans que res som amics i tenir-lo aquí és com tenir la meva família, així que no sé com podria seguir sense ell", declarava Anita Williams, visiblement emocionada. La de 'La Isla de las Tentaciones' no ha dubtat a demanar la tornada del que va ser la seva parella, demostrant que realment ha deixat enrere el mal rotllo.

Molt pitjor s'ho ha pres Carmen Alcayde, qui s'ha convertit en l'única amistat del sevillà a Playa Furia. Des de la seva arribada, ambdós han protagonitzat un tens conflicte amb la resta de concursants del seu equip. Per això, la periodista no ha dubtat a assegurar que "si Montoya no torna em moro", plorava.

La decisió de 'Supervivientes'

Després d'unes hores d'anàlisi i descans, el jove sevillà ha pogut tornar a Hondures per conèixer la decisió del programa. Després de la seva trobada amb Laura Madrueño, Montoya ha assegurat trobar-se molt millor. "Millor que mort", bromejava ell, "feia temps que no em sentia tan malament però ara estic millor".

No obstant això, la presentadora li recordava que la decisió final li pertanyia a l'equip del programa, qui havien de determinar si estava en condicions de seguir. Finalment, ha estat Carlos Sobera l'encarregat de llegir el sobre amb el comunicat de l'organització.

"La bona resposta al tractament i la desaparició dels símptomes permeten que torni amb els seus companys", sentenciava el presentador, confirmant la millor de les notícies per a Montoya. Després de la bona nova, el jove s'ha reunit amb les seves companyes, amb qui s'ha fos en una tendra abraçada de celebració.

Malgrat el moment d'eufòria, recordem que la permanència de Montoya a 'Supervivientes' segueix en joc. El jove és un dels quatre nominats d'aquesta setmana i s'enfronta a Koldo Royo, Anita Williams i Carmen Alcayde a la decisió del públic.