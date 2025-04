Montoya amenaça amb abandonar 'Supervivientes' després del que ha passat amb Manuel González

La arribada de Manuel González a Playa Furia ha suposat un gir de 180º per a diversos concursants d'aquesta edició. Uns recentment reconciliats Montoya i Anita Williams no el van rebre amb bona cara, conscients que podria afectar la seva relació. Encara que segueixen més units que mai, un fort enfrontament amb el gadità ha deixat Montoya a punt d'abandonar 'Supervivientes'.

Tot succeïa després del fort forcejament que deixava Manuel sent atès per l'equip mèdic del programa. Després d'això, els concursants es reunien a l''Oràcul de Posidó', on el sevillà no podia evitar les llàgrimes en connectar amb Sandra Barneda. Fent gala del bonic vincle que l'uneix a la presentadora catalana, el jove ha esclatat només veure-la i ha confessat tot el que li està passant.

Montoya fa amago d'abandonament

"Sandra, jo sé que m'entens i si em mires m'entendràs. Mira'm com a persona i digues-me que això ho aguanta algú", esclatava el d'Utrera, visiblement emocionat. Encara que la conductora tractava de calmar-lo, el jove entrava en bucle sobre la tensa situació a la platja.

"Jo només venia aquí a curar-me però la situació de la platja, tot... m'està sobrepassant", esclatava el d'Utrera, visiblement emocionat i plorant contínuament. Així, Montoya desvelava que havia complert l'únic objectiu que s'havia plantejat abans d'entrar a 'Supervivientes': reconciliar-se amb Anita. "He aconseguit tornar a veure com a persona la persona que més mal m'ha fet, la resta m'és igual", sentenciava ell.

Completament enfonsat, el jove mostra el seu cansament amb el tema del triangle amorós de 'La Isla de las Tentaciones'. "Això no s'acaba mai", expressava ell, desesperat. "Crec que no sóc capaç d'això. No puc més", declarava el concursant de 'Supervivientes'.

Anita es pronuncia

Per descomptat, Sandra Barneda volia saber l'opinió d'una de les persones més importants per a Montoya dins del concurs: Anita Williams. La jove assegurava no haver-lo "vist mai així", però també aclarava que entenia la situació. "Ell havia passat a un altre pla i ha agafat moltíssima força mental però quan la bomba explota et torna a desestabilitzar sencer", tancava la jove.

Sense dubte, la jove no guarda cap bon record del seu fugaç affaire amb el seu ex temptador, a qui no ha dubtat a atacar. "Manuel li ha dit coses molt fortes i lletges", deia. Posteriorment, el qualificava de "brut" i protagonitzaven un nou enganxament en directe.