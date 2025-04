Emotiva reacció a 'Supervivientes' després del resultat de la cerimònia de salvació

Després de l'ensurt mèdic de Montoya, el concurs segueix el seu camí. Després de diversos dies molt tensos, 'Supervivientes' viu una nova cerimònia de salvació decisiva per al concurs. Precisament el sevillà es jugava la seva permanència i s'enfronta a Anita Williams, Koldo Royo i Carmen Alcayde en una nominació molt difícil.

Amb la unificació a la volta de la cantonada, cada nominació es torna cada vegada més complicada. I la llista de nominats d'aquesta setmana és especialment potent, amb alguns dels noms que més trames protagonitzen. Sense moltes sorpreses en les últimes nominacions, Carmen Alcayde, Anita Williams, Montoya i Koldo Royo es juguen la seva permanència a 'Supervivientes'.

Per això, aquest 'Tierra de Nadie' arrencava amb una tensa cerimònia de salvació que deixava en evidència el suport que cadascun dels nominats. Al llarg de la setmana, els percentatges s'han mostrat molt igualats. Durant el passat diumenge, vam conèixer pràcticament un triple empat entre els tres més votats.

| Mediaset

Nominació molt igualada

Segons desvelava Sandra Barneda en la passada gala, els vots es dividien en un 33%, seguit molt de prop per dos concursants amb un 29%. Molt allunyat, un dels percentatges es despenjava i semblava tenir poques opcions de salvar-se amb un 9%.

Ara, en la gala presentada per Carlos Sobera, és moment de conèixer a qui pertany aquest 33% dels vots. Com cada setmana, Laura Madrueño s'ha posat al capdavant d'una intensa cerimònia de salvació sobre el mar. Els nominats s'han posat damunt d'una plataforma, de la qual anirien caient si no eren els salvats.

La primera a caure ha estat Carmen Alcayde, que segueix nominada i podria abandonar 'Supervivientes' aquest dijous. La següent a caure ha estat Anita Williams, deixant el duel entre els dos nois. Finalment, l'audiència ha tornat a premiar un dels seus concursants predilectes: Montoya.

Així, Montoya repeteix com a salvat en una setmana que el posava a prova amb alguns dels seus grans competidors. Després de la complicada setmana que ha tingut, el jove s'ha ensorrat i ha començat a plorar desconsoladament en conèixer el resultat de la salvació.

"Moltes gràcies Espanya sencera, per vosaltres només de veritat", deia el recentment salvat, molt emocionat. "Som pesats i ens diuen de tot però aquí estarem fins que vosaltres vulgueu", seguia, sentenciant així als seus detractors en el concurs.