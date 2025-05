'Supervivientes' dona una gran notícia i revela si l'Anita Williams està embarassada

En les darreres setmanes, tant l'audiència com els concursants s'han adonat de la sorprenent pujada de pes d'una de les supervivents. Després de més de 80 dies de concurs, Anita Williams sembla que ha agafat alguns quilos i això ha aixecat tot tipus de teories. Per descartar possibilitats, la concursant ha acceptat fer-se un test per esbrinar si està embarassada.

Tot va sorgir després d'una conversa que la catalana mantenia amb Makoke. La col·laboradora de Telecinco revelava que Anita havia confessat no tenir la regla des de fa dos mesos, cosa que va portar a preguntar-li si estava embarassada. "És clar que no, jo ho noto aquestes coses", assegurava la concursant, molt segura.

Tot i això, l'organització de 'Supervivientes' s'oferia a fer-li un test d'embaràs per aclarir qualsevol dubte sobre el tema. "Utilitzo precaució però sempre pot passar. Si me la feu per quedar tranquil·la i perquè tothom quedi tranquil... me la faig sense problemes", demanava l'Anita.

| Mediaset

Els resultats del test

És important recordar que, si el resultat de la prova fos positiu, la concursant no podria continuar a 'Supervivientes'. Segons remarcava Carlos Sobera, les dures condicions de l'aventura són incompatibles amb un embaràs, podent crear complicacions. Per això, era important revelar si la jove està embarassada o no.

Un moment tens que Anita Williams ha volgut compartir amb Montoya, qui seria el pare del nadó en cas afirmatiu. Després d'això, el presentador ha demanat a la parella que acudeixi al set de nominacions, on ha procedit a llegir el comunicat de l'equip mèdic del programa.

"Després de realitzar la prova pertinent, el resultat del test d'embaràs és negatiu", anunciava Carlos Sobera, per al descans de la parella. Tanmateix, les proves mèdiques també han revelat el veritable motiu que s'amaga darrere la pujada de pes de la concursant.

"L'Anita presenta una distensió abdominal deguda al consum excessiu d'isotònic", explicava el presentador de 'Supervivientes'. "La ingesta excessiva de sucre juntament amb un presumible creixement intestinal, la concursant començarà un tractament específic per a la seva completa recuperació", explicava el basc.

Una notícia que ha estat molt ben rebuda per la catalana, que ha tornat molt contenta amb els seus companys. A l'espera de conèixer els resultats d'aquesta dificilíssima nominació, Anita Williams roman a Hondures i podrà continuar lluitant per alçar-se amb el maletí.