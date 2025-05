'Supervivientes' recupera una prova clàssica: Així ha estat la intensa Nòria Infernal

Després de més de dos mesos en el concurs, 'Supervivientes' rescata una de les seves proves més mítiques. 'La Noria Infernal' torna per tot el que val amb un duel pel lideratge molt intens. Anita Williams i Pelayo Díaz van ser els dos concursants que es van classificar en el joc de pre-líder, per la qual cosa s'han disputat la victòria en una prova carregada d'emoció.

Poques imatges són tan representatives de 'Supervivientes' com aquella nòria de Sofía Suescun i Logan Sampedro fa ja més de 6 edicions. Unes imatges que van quedar per al record dels espectadors i que, des de llavors, han convertit aquesta prova en un imprescindible del reality de Telecinco. Per això, l'expectació que aixeca aquest joc és incomparable amb cap altra prova.

Pelayo Díaz i Anita Williams es van classificar per a aquesta final de líder després de superar una duríssima prova classificatòria en el 'Tierra de Nadie'. "A punt de començar la prova més icònica i emblemàtica de 'Supervivientes'", escalfava motors Laura Madrueño des d'Hondures. Recordem que en la prova ambdós concursants hauran de sostenir-se en una nòria que va donant voltes a diferents velocitats i evitar caure al mar.

Des de l'inici, Anita i Pelayo s'han mostrat amb gestos de sofriment. D'un costat a l'altre, la Noria Infernal s'ha posat a donar voltes a tota velocitat, incrementant cada vegada més la dificultat. "Els dos en silenci, en condicions físiques molt similars", narrava la presentadora.

Durant la prova, Pelayo Díaz s'ha mostrat des del principi amb molt de sofriment, lluitant contra la força per sostenir-se i el mareig. Durant més de 4 minuts, ambdós concursants han lluitat com a jabatos. No obstant això, en un moment donat Anita Williams ha aixecat el cap per observar el seu contrincant i ha perdut l'equilibri.

D'aquesta manera, l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha perdut la prova i ha alçat a Pelayo com a líder. "M'he desconcentrat perquè l'he vist molt a prop del pal i allà ja el cap..." es justificava la concursant. Un intens duel que, encara que s'ha quedat molt lluny de superar el rècord de permanència han donat una bona lluita.

"Ha estat un plaer jugar-me aquesta prova tan icònica de 'Supervivientes' amb l'Anita perquè la considero súper forta", assegurava l'estilista, eufòric. Un exercici de respecte mutu en el qual l'Anita ha assegurat que s'alegrava per ell. "He tingut un baixó però ja he tornat", assegurava la concursant, prometent tornar amb més força que mai.

Així, Pelayo Díaz s'ha convertit en el líder de la Unificació i serà immune en les nominacions. També obtindrà el benefici de la nominació directa, la qual cosa li proporciona un gran avantatge.