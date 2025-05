Pelayo assesta el seu cop final en unes inesperades nominacions a 'Supervivientes'

Després de la trista expulsió de Joshua Velázquez, 'Supervivientes' viu una nova ronda de nominacions molt intensa. En aquesta ocasió,el reality de Telecinco estrena nova dinàmica amb una Ruleta de Posidó que promet donar un gir al concurs. En comptes de nominar com sempre, la Ruleta donarà opció a diferents formes de nominar.

Laura Madrueño presentava aquest emocionant gir durant l'últim 'Tierra de Nadie'. "Aquesta és la Gran Ruleta de Posidó, que condicionarà les nominacions de la gala del pròxim dijous", anunciava llavors la presentadora.

El gir que ho pot canviar tot

Segons narrava la madrilenya,els concursants hauran de fer girar la ruleta abans de dirigir-se al set de nominacions. En cadascuna de les caselles de la ruleta, s'hi amagarà una forma de nominació diferent que alterarà les votacions de cada concursant. D'aquesta manera, 'Supervivientes' trenca qualsevol estratègia prèvia dels concursants i promet uns resultats totalment inesperats.

| Mediaset

El primer a estrenar-se ha estat Álvaro Muñoz Escassi, que ha guanyat una nominació extra. L'ex-genet podia nominar a dos companys diferents amb un sol vot. Una nominació que ha dirigit a Anita i Montoya per "descarte", assegurant que no volia tocar a cap dels seus companys.

El següent ha estat precisament el sevillà, que ha guanyat el benefici de votar en positiu a dos dels seus companys. "En el cas de no tenir cap vot, estarà en negatiu", li advertia el presentador. Sense molta sorpresa, Montoya ha votat positivament a les seves dues úniques amistats en el concurs: Anita Williams i Carmen Alcayde.

No tots han tingut la mateixa sort:Borja González s'ha quedat sense nominar després de girar la ruleta. Una decisió que assegura que "li és igual". "Em porto bé amb tots i no vull que ningú se'n vagi especialment", assegurava ell, aclarint que hauria nominat a Damián Quintero per la seva "manca d'esportivitat".

El mateix li ha succeït a Anita Williams, que no ha pogut votar. "Hauria nominat a Damián perquè fa moltíssim que no s'exposa i tots ens hem d'exposar", explicava, encara que el seu vot no ha estat vàlid.

Per la seva banda, el karateka ha pogut nominar doblement. Un vot que ha estat per a Montoya,amb qui va protagonitzar un intens Pont de la Concòrdia i ha començat a comprendre's. Tot i així, la seva relació continua sense ser la millor i per això s'ha decidit per nominar-lo a ell.

Carmen Alcayde ha nominat com sempre, dedicant-li un punt a un dels seus companys. "Nomino a Damián perquè ja portem molt concurs i tots ho sabem", sentenciava la periodista. El següent ha estat Álex Adrover, que ha pogut votar en positiu a dos companys: Escassi i Borja.

L'última a nominar ha estat Makoke que, de nou, ha pogut votar en positiu a dos dels seus companys. La concursant ha votat en positiu a Damián i Borja, cosa que ha donat peu a uns resultats interessants.

Després d'aquesta emocionant ronda de nominacions, Montoya ha estat el més nominat del grup. En segon lloc, empatats a 0 vots estaven Álex Adrover, Makoke, Anita Williams i Damián Quintero. Un empat a 4 que ha hagut de desempatar el líder d'aquesta gala: Pelayo Díaz.

Sense dubtar-ho, l'estilista ha tirat per l'estratègia. Sabent que havia de desempatar i, a més, tenia el poder de nominar directament, el concursant ha optat per exposar a Anita Williams i Carmen Alcayde. D'aquesta manera, el concursant nomina al trio ambel que tantes baralles ha mantingut al llarg del concurs.