Alessandro Lequio assenyala l'error de la possible expulsió de l'Anita de 'Supervivientes'

Anita, Montoya i Carmen Alcayde es juguen l'expulsió de 'Supervivientes' el proper dijous. Tanmateix, aquest dimarts 27 de maig, el més votat pel públic serà el salvat de la setmana, deixant el duel en només dos. Davant l'esperada salvació, els col·laboradors de 'Vamos a ver' s'han posicionat pel seu concursant preferit.

"Continuaré sent fidel a Montoya, que és el concursant que s'ha de salvar aquesta nit. És el més carismàtic de l'edició i sense ell aquest concurs no hauria estat el que és. A més, la presència de l'Anita al concurs ha estat per a Montoya una càrrega i ha fet que en moltes ocasions tregués la seva pitjor versió", defensava Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.

D'aquesta manera, s'ha posicionat clarament per la salvació de Montoya. "Mereix que després d'aquesta nominació ressorgeixi i tornem a veure aquell personatge divertit, ocurrent i entretingut que tant necessita aquest concurs", concloïa.

| Mediaset

Per la seva banda, Pepe del Real ha donat suport a Anita Williams i el seu futur a 'Supervivientes': "És la concursant que vull que els espectadors salvin per diverses raons. Està fent tres concursos alhora: el de la supervivència, el de reconquerir Montoya i el de netejar la seva imatge després d'haver participat a l'altre reality. És una lluitadora nata, ho ha demostrat a la seva vida i ho demostra dia a dia en aquest concurs".

Finalment, Carmen Borrego tenia clara la seva defensa: "Porto defensant des del principi a Carmen Alcayde i no deixaré de fer-ho en una nominació tan difícil. Va arribar tard i tots es van posar en contra, però, tot i així, va trobar el seu lloc. En sinceritat no li ha guanyat ningú, perquè ha dit les coses a la cara a tothom".

"Ha demostrat que molts cops els problemes d'allà no tenen importància. S'ha abraçat a Makoke, amb Pelayo... Ha volgut tenir una bona relació amb tots els seus companys, cosa que tots els seus companys no han fet amb ella", concloïa.

Tanmateix, després dels al·legats, Alessandro Lequio deia una frase clara sobre el futur de 'Supervivientes'. " Si se'n va l'Anita se'ns en va la trama i ens quedem amb cocos i gent fent foc", sentenciava el col·laborador de 'Vamos a ver'.