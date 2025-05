Bárbara Rey paralitza 'Supervivientes' i es posa a plorar en directe per aquest motiu

El 'Tierra de Nadie' d'aquest dimarts ha estat una gala carregada de sentiments. Després de la inesperada confessió d'Álvaro Muñoz Escassi i el commovedor retrobament de Montoya amb els seus pares, l'emoció ha traspassat fronteres i ha arribat al plató de 'Supervivientes'. Ha estat de la mà d'una de les col·laboradores habituals del programa: Bárbara Rey, que ha començat a plorar en ple directe per un motiu de pes.

Tot passava després d'un emotiu vídeo de Terelu Campos recordant la seva filla, Alejandra Rubio, i la seva neta. La tertuliana de Telecinco els dedicava unes boniques paraules als seus descendents que deixaven a Bárbara Rey molt tocada. "Però què et passa? Estàs plorant?", es preocupava Carlos Sobera, apropant-se a l'exvedet.

Les llàgrimes de la vedet

La col·laboradora intentava evadir el tema, assegurant que "estava bé". Per descomptat, la preocupació del presentador no cessava i li demanava que expressés què li passava pel cap. "És una nit una mica dura... moltes àvies...", es confessava la vedet entre llàgrimes.

Tot i que al principi s'ha negat a parlar clar, està clar que Bárbara Rey es referia a la seva mala relació amb un dels seus fills. El conflicte entre l'exvedet i el seu fill, Ángel Cristo Jr, ha estat la comideta de Telecinco des de fa més d'un any.

"Tens nostàlgia?", li preguntava Carlos Sobera, molt preocupat per la tertuliana. Davant d'això, Bárbara Rey assentia i s'eixugava les últimes llàgrimes. "No m'agrada gens fer això però no ho he pogut evitar", assenyalava ella, amb certa vergonya.

Més endavant, una mica més tranquil·la, la mare de Sofía Cristo ha pogut expressar-se amb més claredat. "Jo a la meva neta l'estimo igual que totes les àvies", explicava la col·laboradora de 'Supervivientes', que revelava que feia gairebé un any que no sabia res de Carola, la seva neta.

"Ella no s'ho mereix, els seus progenitors no l'han de privar de la seva àvia", sentenciava aleshores Bárbara Rey, visiblement dolguda. Segons explicava, ella només vol que les coses vagin bé. "Totes les àvies estimen els seus nets i jo a la meva l'estimo amb tota la meva ànima", tancava l'actriu, fent una crida a la pau amb Ángel Cristo.