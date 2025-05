Pelayo Díaz s'enfonsa recordant el seu passat amb David Delfín a 'Supervivientes'

Aquesta nova gala de 'Supervivientes' ens ha deixat un dels moments més emotius d'aquesta edició. Pelayo Díaz s'ha enfrontat al 'Pont de les Emocions', una dinàmica en la qual l'estilista s'ha obert en canal sobre la seva vida i el seu passat. Per descomptat, no ha pogut evitar recordar-se de David Delfín, qui va ser la seva parella durant més de 9 anys.

Un episodi en què el concursant ha demostrat el seu costat més vulnerable, aquell que no sempre s'atreveix a ensenyar a televisió. Fent un repàs per la seva vida, Pelayo Díaz ha rememorat alguns moments feliços, com els seus inicis en la moda. També ha parlat d'aquells moments més agredolços, com el bullying que va patir a l'escola.

"Sé que vaig ser molt entremaliat però sempre vaig ser el nan, el maricó, no se'm escoltava", s'emocionava el jove, recordant els seus estudis en un col·legi de monges. També ha compartit un episodi impactant en què va passar-se una setmana sol perquè una de les monges havia demanat a les seves amigues que no li parlessin. "Ningú em va parlar durant una setmana perquè una monja va tenir la idea que els nens han de jugar amb nens", es lamentava.

| Mediaset

Una relació de pel·lícula

Després d'això, l'estilista passava a parlar de la seva relació amb David Delfín, a qui admet haver admirat des de molt temps abans de conèixer-lo. "Vaig veure per la tele un dissenyador que havia encaputxat els seus models i vaig al·lucinar", narrava el concursant de 'Supervivientes'. "Després, sempre que podia anava a la seva botiga i li deixava una carta explicant com l'admirava a ell i com veia l'art", deia.

Va ser Bimba Bosé qui li va presentar al dissenyador i admet que sempre estarà agraït a ella. "Quan el vaig veure, jo que sempre tinc paraules, em vaig quedar mut", narra ell, somrient. Després d'aquell moment, va néixer una relació de pel·lícula en què David Delfín li enviava llibres i el concursant li responia per carta.

"Vam estar així 6 anys perquè tots dos teníem parella, però després ens vam ajuntar", seguia narrant Pelayo Díaz, visiblement emocionat. "Sempre recordaré aquell sopar, recordo mirar a David amb la seva cicatriu a la cella, els ulls verds i els brackets daurats i jo ja estava enamorat, encara que em feia el dur", admet.

Malgrat que la seva relació va acabar el 2014, la parella va seguir mantenint molt bona relació fins al decés del dissenyador. "Va ser gairebé un any d'estar pendents i veure una persona amb tota la llum del món, marcir-se. I a ell li costava molt que el veiéssim així... tornar en aquell tren va ser l'AVE més llarg del món", narrava el supervivent.

El seu comiat amb David Delfín, que va morir per culpa d'un càncer, el recorda gairebé com "una pel·lícula". "No podia creure-m'ho, encara sento que no m'ha passat. Com que David està de viatge i en algun moment tornarà i tindrem molt a explicar-nos", seguia explicant ell, entre llàgrimes.

A més, l'actual concursant de 'Supervivientes' ha admès recordar-se molt d'aquell que va ser la seva ex-parella. "Sento que està, el noto molt a prop i de vegades em poso a parlar sol recordant-lo", explicava. "Sé que tinc moltes coses gràcies a ell i li estaré eternament agraït", confessava abans de fondre's en una abraçada amb Laura Madrueño.