Pelayo Díaz mostra la seva veritable cara a 'Supervivientes' després del que va succeir en directe

Aquest 'Tierra de Nadie' ha estat un dels més explosius fins a la data. La recompensa de la Lliga dels Déus de dimarts i el joc brut en la darrera prova ha donat pas a un Oracle de Posidó més caldejat de l'habitual. Després de més de dos mesos de concurs, Pelayo Díaz ha mostrat la seva veritable cara i ha acabat esclatant contra els seus companys de 'Supervivientes'.

Tot succeïa arran d'una prova de recompensa. El passat 'Conexión Honduras' acabava amb Joshua Velázquez com a guanyador de l'anhelada 'Lliga dels Déus'. Com a recompensa, el canari va tenir l'oportunitat de tallar-se un tros d'empanada gallega i repartir-la amb els seus companys.

La mecànica era molt simple. El guanyador podia tallar-se el tros tan gran com ell volgués. Després, havia de decidir qui seria el següent a menjar, que faria el mateix. I, així, progressivament fins que s'acabés el menjar.

Una dinàmica que sempre dona peu a tensions i que ja havia causat controvèrsia anteriorment. Com era obvi, Joshua va decidir beneficiar el seu equip, cosa que va provocar que a l'equip Fúria els quedés un trosset diminut. Ràpidament, els concursants van denunciar aquesta situació, titllant els seus companys d'egoistes.

Una situació que s'ha allargat fins a l'Oracle de Posidó, on Carmen Alcayde no ha dubtat a sentenciar Joshua, Pelayo Díaz, Damián Quintero i Nieves Bolós. "Em sembla lamentable la seva actitud. Com cada vegada que cal repartir, decideixen ser egoistes i ni per quedar bé ho fan, se la sua", tancava ella.

| Mediaset

L'explosió de Pelayo Díaz

Unes paraules que no sentaven gens bé a l'estilista, que ràpidament esclatava. "Estem a 'Supervivientes' i no compartir és vàlid, no com tu jugant brut empenyent Makoke", cridava ell, fora de si. El concursant a més aprofitava per imitar la periodista, assegurant estar fart de les crítiques i que "el busquin".

"Feu vergonya, posar-vos així per una empanada, Estic cansat ja de la poca esportivitat que teniu", cridava el concursant de 'Supervivientes'. "Calleu ja, joder, que queda penós i teniu fills", els retreia Pelayo Díaz, furiós. Unes paraules que han fet que Carmen s'enfonsi i acabi entre llàgrimes.

"Ara mateix estic fora del programa, m'ha fet mal", assegurava la concursant, visiblement emocionada. No obstant això, això no feia que l'influencer es detingués i seguia atacant la seva companya. "Hi ha una persona plorant", li retreia Anita, al que Pelayo ha respost que "se la sua".

Després d'això, l'Oracle de Posidó s'ha convertit en un creuament de crits i retrets on tots els concursants han volgut intervenir. "No ha fet res il·legal però estem tots aquí passant-les canutes i 'Supervivientes' per a mi és compartir amb tothom", assegurava Álvaro Muñoz Escassi, que tenia molt clar com hauria actuat.

| Mediaset

Montoya, en veure aquest gran enuig de Pelayo, no dubtava a intervenir: "Això sí que és teatre, portem dos mesos i ara descobreixes la teva careta". I es recordava de Terelu Campos davant d'això: "Aquest és el Pelayo que tu em vas dir, et menjo l'ànima, tenies raó", sentenciava el jove.