'Supervivientes' estrena nova mecànica que donarà un gir de 180º a les nominacions

Com cada setmana, 'Supervivientes' té noves sorpreses preparades per als seus concursants. Després d'una gala plena d'emocions (especialment per a Borja González, salvat i retrobant-se amb la seva nòvia), el concurs guarda un nou as sota la màniga. Aquesta vegada, Laura Madrueño ha anunciat una nova mecànica en les nominacions que es posarà en marxa el proper dijous i que podria donar un gir al transcurs d'aquesta edició.

Fa uns dies, els concursants rebien una misteriosa caixa de part de Poseidó. Una caixa que era de dimensions considerables i que despertava la incògnita sobre què es portava entre mans el Déu del Mar. Finalment, aquesta nit al 'Tierra de Nadie' presentat per Carlos Sobera, 'Supervivientes' ha desvetllat el contingut de la caixa.

Nova mecànica en les nominacions

| Mediaset

Ha estat Laura Madrueño l'encarregada de mostrar el que amagava el paquet. Una enorme ruleta que els concursants observaven amb curiositat. "Aquesta és la Gran Ruleta de Poseidó, que condicionarà les nominacions de la gala del proper dijous", anunciava la presentadora.

Segons narrava la madrilenya, els concursants hauran de fer girar la ruleta abans de dirigir-se al set de nominacions. En cadascuna de les caselles de la ruleta, s'amaga una forma de nominació diferent. Una dinàmica mecànica que trenca qualsevol estratègia prèvia dels concursants i promet uns resultats totalment inesperats.

Així, 'Supervivientes' introdueix una nova forma de nominar que, fins al moment, no s'havia viscut en el concurs. Habitualment, els concursants compten amb un sol vot per nominar un dels seus companys. Això exclou el líder, que és immune i nomina directament aquella persona que vol veure fora del reality.

Amb aquest nou gir, la llista de nominats podria donar un gir de 180º i canviar de dalt a baix. Encara que encara es desconeixen les diferents formes de nominar que hi haurà, ja són moltes les especulacions que han sorgit a les xarxes. Algunes de les teories més comentades és que hi hagi una variació de caselles bones (com nominar doble o nominar en positiu) i negatives (quedar-se sense vot). El que està clar, és que la propera gala estarà més interessant que mai.

Aquest diumenge, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar en audiències pujant tres dècimes de quota fins a un estupend 15,5% i 1.291.000 espectadors a Telecinco. El reality presentat per Sandra Barneda, que va ser el més vist en prime time, va aconseguir pics del 26% de share. El 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', a més, va congregar 3.961.000 espectadors únics.