Les inesperades paraules d'Àlex sobre Anita que la deixen plorant a 'Supervivientes'

La gala passada de 'Supervivientes' deixava una de les nominacions més complicades d'aquesta edició. Carmen Alcayde, Montoya i Anita Williams s'enfronten al veredicte del públic i podrien abandonar el concurs després de més de 84 dies a Hondures. Una votació que no només ha dividit l'audiència, sinó també els propis concursants en uns intensos posicionaments.

Una setmana que està sent molt dura per a l'autodenominat 'Trio del visillo'. Els tres concursants han estat com ungla i carn durant tot el concurs, per la qual cosa la nominació és un dur cop per al seu grup. Un d'ells serà expulsat de forma definitiva el proper dijous, posant així fi al seu concurs.

Per aquest motiu, els posicionaments d'aquesta gala de 'Supervivientes: Connexió Hondures' han vingut marcats per les llàgrimes i l'emoció. Ja des del principi, quan Sandra Barneda s'ha dirigit a ells per saludar-los, Carmen, Montoya i Anita s'han ensorrat. "No vull que se'n vagi ningú, això és molt dur", assegurava l'ex de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

A més, la presentadora catalana els dedicava unes emocionants paraules que feien que els tres participants tornessin a trencar a plorar. "Porteu 81 dies, és una barbaritat i ho hem passat molt bé amb vosaltres com a trio", assegurava. "El diumenge que ve no existirà aquest trio. Deixeu-me que us digui gràcies per haver-nos donat tants bons moments com a trio, us ho dic de cor", sentenciava.

Els posicionaments que acaben en llàgrimes

No obstant això, les de Sandra Barneda no han estat les úniques paraules que han provocat les llàgrimes d'Anita Williams. La jove també s'ha ensorrat durant uns posicionaments que han estat molt igualats. D'una banda, Pelayo Díaz, Damián Quintero i Makoke s'han posicionat darrere del seu gran enemic públic: Montoya.

Borja González ha estat l'únic a posicionar-se darrere de Carmen Alcayde, assegurant que és amb qui menys relació té. I, sense molta sorpresa, Àlex Adrover i Álvaro Muñoz Escassi s'han posicionat darrere d'Anita Williams.

"Amb l'Anita porto des del principi del concurs i la veig molt forta", es confessava l'ex-genet, que està a punt de retrobar-se amb Sheila Casas. Segons ha assegurat el concursant de 'Supervivientes', el seu posicionament ha estat estratègic ja que "preferiria enfrontar-me a Carmen que a ella", assegurava.

No obstant això, les paraules que de veritat han aixecat ampolles han estat les d'Àlex Adrover. L'actor i la jove van començar el concurs amb molt mal peu, pero al llarg del concurs han pogut acostar postures. "Com molts sabeu, l'Anita i jo vam començar amb mal peu, gairebé no ens podíem ni veure", recordava el marit de Patricia Montero.

"No obstant això, amb el temps ens hem anat acostant i he pogut descobrir una dona meravellosa. Crec que fins i tot ens veurem fora", acabava confessant el concursant, per a sorpresa de molts. Unes paraules que ràpidament han provocat els plors de la concursant.

"Soc una persona sensible i m'he emocionat moltíssim amb les paraules d'Àlex", deia la catalana entre llàgrimes, que qualificava el discurs del seu company com "molt bonic". Tot i les llàgrimes viscudes en els posicionaments, s'espera que en els propers dies el trio visqui molt més intensament les seves emocions. El dijous, un d'ells acabarà abandonant 'Supervivientes' per sempre.