La reacció de Patricia Montero a la salvació d'Álex Adrover a 'Supervivientes'

Patricia Montero va viure una muntanya russa d'emocions durant el seu vol de tornada a Espanya des d'Hondures. L'actriu va viatjar als Cayos Cochinos per retrobar-se amb el seu marit, Álex Adrover, i compartir uns dies amb ell en plena aventura de 'Supervivientes'. No obstant això, confessava estar molt inquieta per no poder seguir en directe la gala en la qual la seva parella es jugava l'expulsió davant Pelayo Díaz i Joshua Velázquez.

La seva principal angoixa era poder aconseguir connexió a Internet en ple vol per seguir el desenllaç de les votacions. Finalment, els seus esforços van donar fruit i va poder comprovar que Álex Adrover havia estat salvat per l'audiència. La seva reacció no es va fer esperar: crits, rialles i llàgrimes de felicitat a més de 10.000 metres d'altura.

"He despertat tot l'avió, sí!", confessava emocionada en un vídeo que va compartir a les xarxes socials, on fins i tot se sent un passatger preguntant-li alarmat què succeïa. "Tot bé, tot bé", respon ella ràpidament, mentre intenta contenir l'emoció tapant-se la boca amb les mans per no alarmar la resta del passatge.

| @patrymontero

Patricia Montero no estava sola en aquesta celebració aèria. Va avisar Ana López, parella de Borja González i amiga propera, i juntes van esclatar en riallades mentre celebraven la continuïtat d'Álex Adrover a 'Supervivientes'. L'actor segueix així endavant en la recta final del reality, en una setmana marcada per les nominacions decidides a l'atzar gràcies a la temuda "ruleta de Poseidó", que ha deixat en la corda fluixa Carmen Alcayde, Anita Williams i Montoya.

Ja a terra ferma, Patricia Montero confessava la seva felicitat absoluta pel resultat. "En el vol entre estar pendent de la gala i xatejar en directe cada cosa no he dormit ni una hora. Però jo feliç! Gràcies per tant d'amor a Álex i a mi", revelava.

Recordem que aquest dijous, en audiències,'Supervivientes' va liderar i va arrasar en la seva nova gala en obtenir un gran 19,8% i 1.301.000 espectadors. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va aconseguir un bon 12,4% de quota i 1.533.000 en el seu express.