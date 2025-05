Olga Moreno sentencia a Carmen Alcayde després de la seva nominació a 'Supervivientes'

La setmana es presenta especialment intensa a 'Supervivientes', que afronta una de les seves expulsions més polèmiques fins al moment. Montoya, Anita i Carmen Alcayde, amics i tres dels concursants més polèmics de l'edició, s'enfronten al veredicte de l'audiència. A 'De Viernes', els col·laboradors no han dubtat a mostrar les seves preferències, deixant clar que aquesta expulsió divideix opinions.

Carmen Borrego no ha dubtat a recolzar públicament una de les nominades: "He donat suport des del principi a Carmen i ho faré fins al final". D'aquesta manera, la col·laboradora s'ha posicionat en contra de Montoya i Anita, deixant clar que prefereix que qualsevol dels dos abandoni l'illa abans que Carmen Alcayde. Cal destacar, no obstant això, que la tertuliana de Telecinco justament és la que té més números per abandonar 'Supervivientes'.

Per contra, Gloria Camila va prendre una postura completament oposada, decantant-se per l'expulsió de Carmen Alcayde: "Vull que es salvin Montoya i Anita". Unes paraules que deixen clar que no comparteix la manera de jugar de la periodista.

| Mediaset

Qui no es va contenir va ser María Jesús Ruiz, que va alçar la veu amb vehemència per arremetre contra Montoya. "L'audiència tenim una oportunitat única per fer fora Montoya i per veure Anita i Carmen. Montoya s'ha d'anar aquesta setmana. Montoya al carrer", va exclamar a 'De Viernes'.

Per la seva banda, Olga Moreno també va ser molt crítica amb l'actitud de Montoya cap a la seva companya de nominació a 'Supervivientes'. De fet, va assenyalar que el jove té "cohibida" a Anita. Tot i així, va sorprendre en demanar la marxa de Carmen Alcayde: "S'ha d'anar Carmen perquè és la més criticona del concurs".

Per tant, el plató de 'De Viernes' s'ha dividit entre Carmen Alcayde i Montoya. No obstant això, ningú ha optat per l'expulsió d'Anita.

Recordem que aquest dijous, en audiències,'Supervivientes' va liderar i va arrasar en la seva nova gala en obtenir un gran 19,8% i 1.301.000 espectadors. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va aconseguir un bon 12,4% de quota i 1.533.000 en el seu express.