Pepe del Real sentencia amb una frase el futur de Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

Les últimes nominacions de 'Supervivientes' han deixat exposats a la decisió del públic a tres dels grans protagonistes. Montoya, Anita i Carmen Alcayde estan en mans de l'audiència i un d'ells abandonarà definitivament el reality en menys d'una setmana. La ronda de nominacions ha estat comentada al plató de 'Vamos a ver' per tots els col·laboradors.

"La cara de Carmen va ser increïble, crec que en aquell moment ja va dir: 'me'n vaig a casa'", va començar el debat Alejandra Rubio després de veure totes les nominacions. "Gaudiré la setmana que queda... Però veurem, que l'audiència sempre ens sorprèn", afegia Joaquin Prat a 'Vamos a ver'.

"Ara sí que es posaran davant del mirall. Ells critiquen molt els canvis d'actitud quan un està nominat. Ara que els tres, el trio calavera està nominat, a veure què és el que veiem aquesta setmana", afegia Joaquín Prat.

| Mediaset

"Però Carmen ha fet un bon concurs, està amortitzada com a concursant. Ja ens acostem a la recta final i s'haurà d'anar anant gent", sentenciava Pepe del Real. "Diu que Carmen està amortitzada, però és que Montoya porta fent el mateix des de la gala u.Ens ha divertit moltíssim, meravellós, però una cura d'humilitat també li vindria fenomenal. A més, a les xarxes socials és súper odiat", deia Alexia Rivas.

Així mateix, Pepe del Real ha donat suport al paper de Montoya a 'Supervivientes': "Ens continua divertint, no t'oblidis que el 40% de la gala d'ahir a la nit la va protagonitzar Montoya en directe. Va ser el protagonista absolut". "Però no sempre amb connotació positiva, també ens satura. La quantitat tampoc fa que siguis millor", deia Giovanna González.

"Jo amb Montoya no, però si no fos per Montoya...", defensava també Alejandra Rubio el paper del jove a 'Supervivientes'. Finalment, Kike Calleja trencava una llança a favor de Carmen Alcayde: "També li va passar quan la van nominar en altres ocasions que pensàvem que la farien fora i al final es va salvar".