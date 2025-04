Llàgrimes d'emoció davant del que ha dit Makoke en ple directe a 'Supervivientes'

Si hi ha alguna cosa que els concursants de 'Supervivientes' tenen molt present durant la seva aventura és als seus éssers estimats. Per això, Makoke no ha deixat de recordar-se de Gonzalo, el seu actual xicot i del qual admet estar molt enamorada. Per això, el programa li ha organitzat un Pont de les Emocions que ha acabat en llàgrimes durant el seu retrobament.

"Aquesta no està sent una setmana fàcil. Fa 5 anys de la mort de la meva mare, és l'aniversari del meu xicot, estic nominada..." es lamentava la col·laboradora, encara aliena al que estava a punt de passar. Però abans de res, Sandra Barneda li demanava que es posés una bena als ulls.

Un Pont de les Emocions en el qual Makoke s'ha sincerat com mai, recordant el seu pare, que va ser medallista olímpic. També ha reflexionat sobre la seva fama, de la qual admet que només "li ha donat coses boniques".

'Pont d'emocions' entre llàgrimes

"Moltes vegades s'ha plasmat una imatge de mi que no té res a veure. La gent té una idea equivocada de mi, es pensa que sóc freda o calculadora... però no em coneixen" explicava la concursant de 'Supervivientes', molt emocionada. La veritat és que la col·laboradora de Telecinco no ha deixat de plorar des de l'inici d'aquesta mecànica, mostrant la seva cara més humana.

Per descomptat, l'ex de Kiko Matamoros també ha aprofitat per referir-se als seus dos estimats fills: Javier Tudela i Anita Matamoros. Tots dos són el major orgull de la concursant, però també ha volgut llançar-los una emotiva disculpa.

"Sé que no sempre he estat la millor mare, per això els vull demanar perdó", s'emocionava la tertuliana, encara entre llàgrimes. Després d'aquest moment, Gonzalo apareixia en barca i es col·locava al final del Pont. Per descomptat, Makoke no era conscient d'això en portar els ulls embenats.

Sandra Barneda s'emociona

| Mediaset

"Gonzalo és el meu amor, és la il·lusió de mirar al futur, de compartir, de quedar-te a casa i veure una peli, per estar guapa....", s'emocionava ella. La concursant li dedicava un preciós discurs a la seva parella que no només provocava la seva emoció, sinó també en Sandra Barneda. "L'amor des de la maduresa és molt més bonic i ja no ho esperava... l'estimo profundament i estic boja perquè sigui el meu marit", sentenciava ella.

Finalment, la presentadora li demanava que es tragués la bena i Makoke es trobava cara a cara amb Gonzalo. Un tendre retrobament en el qual la concursant s'ha marcat un Rosa Benito i ha acabat arrebossada per la sorra fent-se petons amb el seu futur marit.

Malgrat que Sandra intentava fer-li preguntes, era inútil. La parella anava a la seva, posant-se al dia de tot el que havia succeït en l'absència de la col·laboradora. "Aquest serà el teu últim aniversari sol perquè ens casarem, ho saps, no?", li preguntava ella, visiblement emocionada. "Seràs el meu marit", sentenciava llavors.