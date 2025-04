Nou ensurt de Makoke a 'Supervivientes' amb un atac de pànic en ple directe

En les últimes setmanes, Makoke no guanya per a disgustos. El seu pas per aquesta edició de 'Supervivientes' està sent una mica accidentat i la pobra ja encadena diversos ensurts mèdics. En aquesta ocasió, la concursant ha fet saltar les alarmes patint un atac de pànic en plena prova de localització.

Com cada setmana, els concursants s'han enfrontat a una dura prova per decidir en quina platja viuran durant la pròxima setmana. Recordem que Playa Calma té unes dotacions més grans, cosa que la converteix en la ubicació desitjada pels dos equips. Per això, els participants ho donen tot en cadascun d'aquests desafiaments.

Aquesta vegada, el repte consistia a rescatar diversos sacs que es trobaven encadenats al fons de la platja per alliberar un tauló i poder creuar diverses tarimes. No obstant això, Makoke s'ha encallat en la primera fase de la prova i ha hagut de tornar a la sorra, deixant el seu equip tirat.

La concursant es confonia de sac i, en comptes d'agafar un dels de la prova, agafava el que servia de contrapès per a una de les boies de seguretat. Malgrat les advertències de Laura Madrueño, l'ex de Kiko Matamoros seguia arrossegant la boia sense adonar-se'n.

Tensió en la prova setmanal

Finalment, Makoke s'adonava del seu error i intentava tornar enrere. No obstant això, en haver arrossegat la boia que indicava els límits de l'espai de joc, s'ha desubicat i era incapaç de trobar els sacs. Una situació que s'ha allargat durant diversos minuts davant la creixent ansietat de la concursant.

"Makoke, si t'estàs agobiant surt", li demanava Laura Madrueño, en veure la desesperació de la col·laboradora de Telecinco. Totalment desubicada, finalment la concursant tornava a la platja amb les mans buides. "Estic molt agobiada, no sé què em passa", declarava ella, en estat de pànic.

La presentadora la rebia amb una abraçada, intentant calmar-la i demanant-li que "respirés profundament". No obstant això, la concursant era incapaç de tornar a l'aigua. Encara que cadascun dels membres de l'equip havia d'aconseguir un sac, l'ansietat de Makoke no li ha permès tornar a repetir. Manuel González, qui s'acaba d'incorporar a l'equip en un gir històric a 'Supervivientes', ha hagut de completar la seva part.

Malgrat no ser capaç de seguir en aquesta primera fase de la prova, la concursant ha pogut participar sense cap problema en la segona part. Juntament amb els seus companys, han hagut de passar entre diverses tarimes que cada vegada eren més estretes.