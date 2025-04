Alexia Rivas diu el que molts pensen del paper d'Álex Adrover a 'Supervivientes'

La última tertúlia de 'Fiesta' va deixar clar que a 'Supervivientes' no tots els concursants estan brillant de la mateixa manera. Carmen Alcayde i Montoya van tornar a ser el centre de totes les mirades. La recent expulsió de la col·laboradora va provocar una reacció especialment emotiva en Montoya, que va trencar a plorar en directe a la palapa.

El debat de 'Fiesta' va arrencar amb Miguel Frigenti, qui no va dubtar a assenyalar el paper crucial de tots dos concursants: "Tant Carmen Alcayde com Montoya estan jugant en aquesta illa des del principi, des de la ironia i diversió. Estan amb el pes del reality sobre les seves espatlles, que estan envoltats d'un grup de palmeres i ganduls, que l'únic que fan és fer la migdiada, i quan fan una estratègia és darrere de càmera".

Així mateix, Gloria Camila es va posicionar contra Álvaro Muñoz Escassi: "És un perfil que és així, que passa desapercebut i que no li agraden les discussions". Una percepció que es va estendre a altres concursants acusats de mostrar-se reservats davant les càmeres: "Una vegada que estan darrere ho fan tot el temps. M'agradaria que fossin més valents".

| Mediaset

A l'altre extrem es va situar a Pelayo Díaz, a qui Alexia Rivas va voler destacar com un dels pocs concursants que no té por a dir el que pensa. "A Pelayo l'he vist dir-los als altres tot a la cara i em sembla un dels concursants més sincers i divertits del programa. A Montoya li diu el que pensa, però és clar, quan dues persones estan com dos bufons i estan tot el dia cridant", va assenyalar.

Però Alexia Rivas també va advertir del risc de caure en l'excés. "Quan tu veus tot aquest show et baixes al fang de l'histrionisme, t'hi fiquen. Hi ha un punt mig entre ser el bufó del regne i ser un bolet, com Álex Adrover", va criticar.

Finalment, Miguel Frigenti va llançar un últim dard contra Pelayo Díaz: "És molt classista. Parla als seus companys amb molta superioritat dient 'jo aquesta forma que tenen de parlar, aquí no m'hi ficaré'. Tu estàs en un reality i t'estem veient el 'jepeto' i estàs sent molt avorrit".