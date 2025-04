Així queden els equips de 'Supervivientes' després d'un impactant canvi sense precedents

Pocs dies després de superar l'equador del concurs, 'Supervivientes' torna a donar un inesperat gir de guió. El concurs pateix un canvi sense precedents que promet canviar el rumb del concurs: la creació de nous equips. Una decisió que recau sobre les dues Paràsites d'Hondures: Carmen Alcayde i Laura Cuevas.

"Tinc una cosa molt important per compartir amb vosaltres", explicava Sandra Barneda, presentadora de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Aquesta nit teniu una responsabilitat enorme i és que sou vosaltres les que decidireu sobre el futur dels vostres companys", seguia la catalana, davant l'emoció de les concursants.

Després d'això, la presentadora els deixava anar la bomba: "sereu les encarregades de formar nous equips". Una notícia que era rebuda amb gran il·lusió per les dues Paràsites de 'Supervivientes'. "M'encanta, justícia divina", exclamava Carmen Alcayde, visiblement emocionada.

Tanmateix, Sandra els advertia que només una d'elles s'uniria a aquesta nova divisió d'equips. "Esteu creant el vostre equip ideal, així que penseu amb cap", explicava. A l'espera de la repesca, les concursants de 'Supervivientes' s'han posat mans a l'obra.

Així, l'organització ha creat diferents parelles de concursants entre els quals les concursants havien d'escollir a qui volien per al seu equip. "Hem intentat que sigui el més igualat i ajustat possible", puntualitzava la catalana.

Així queda el canvi d'equips

La primera parella era Damián Quintero i Álvaro Muñoz Escassi. Encara que en un inici les dues es decantaven pel genet, la periodista li demanava que per favor no la deixés amb Damián. El karateka i Carmen no han mantingut una bona relació al llarg del concurs, així que preferia quedar-se amb el genet.

"Jo em quedo amb Nieves que pertany a l'equip de les poca sang i així l'espavilo", sentenciava Laura en el duel entre Anita Williams i Nieves Bolós. A més, Carmen també apuntava queera important mantenir junts l'ex-parella de 'La Isla de las Tentaciones'. "Io crec que per Anita hi ha de tot però Monty està molt a gust amb ella encara que li costi admetre-ho", es confessava ella sobre la seva relació.

| Mediaset

Així ha seguit l'elecció d'aquests nous equips, amb la gaditana quedant-se amb Joshua Velázquez, Pelayo Díaz i Koldo Royo. "Si vols jo em quedo amb Manuel així l'allunyem del trio la-la-la que sense ells és un 0 a l'esquerra", sentenciava també l'ex de Cantora. D'altra banda, Carmen Alcayde es quedava amb Makoke, Álex Adrover i el seu gran amic Montoya.

Així doncs, els nous equips de 'Supervivientes' queden de la següent manera. D'una banda, Damián, Nieves, Koldo, Joshua, Pelayo i Manuel. De l'altra, Anita, Montoya, Borja, Makoke, Álex i Escassi. "M'estic emportant la perla grossa perquè són tots boníssims en les proves", confessava la periodista, que esperava que aquest canvi donés un tomb de 180º al concurs.