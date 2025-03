El nou projecte d'Anita Matamoros que talla els rumors sobre 'Supervivientes'

Bombazo per a la trajectòria professional d'Anita Matamoros. La filla de Kiko Matamoros i Makoke és una coneguda influencer que, lluny de prendre partit a la petita pantalla com els seus pares, és una figura pública que es dedica a comunicar sobre moda i estil de vida a les seves xarxes. Ara, farà el salt com a presentadora després de portar deu anys a les xarxes.

Ho farà acompanyada de Francisco León sota la nova temporada de 'Show Business News' que aterra a Espanya des de Llatinoamèrica. Amb 30 anys d'història i 20 milions d'espectadors, el programa debutarà a Youtube de dilluns a dijous. Parlaran de temes d'actualitat, entrevistes, debats i s'estrenarà avui divendres, 28 de febrer a les 21:00 de la nit.

Un nou projecte per a la creadora de contingut que acull amb molta il·lusió: "Res em fa més feliç[...]. Estaré presentant juntament amb Francisco León la nova temporada de 'Show Business News'", ha expressat a les seves xarxes socials.

A més, ha admès que amb això ha trobat la seva veritable vocació: "Porto gairebé deu anys a les xarxes, aquí he descobert que la comunicació és la meva passió. Això és un gran pas per a mi". I ha convidat al seu visionat: "Us esperem a tots per desmembrar tota l'actualitat i no deixar-nos res. Però RES DE RES".

Una finestra de la seva marca personal cap a Amèrica Llatina que coincideix just amb el viatge de la seva mare a Hondures com a concursant de 'Supervivientes'. Fa pocs dies, es valorava que la seva filla pogués ser la seva defensora a plató, però la influencer va respondre contundent als mitjans: "Sí, home! Aquests platós no els controlo jo, no els manejo".

Davant aquesta negativa, Makoke no comptarà amb la defensa de la seva filla Anita Matamoros als platós de Telecinco. Tot i així, va mostrar un total suport a la seva mare: "A mi em fa molta il·lusió que vagi a viure una cosa així. Estic molt expectant a veure com ho fa, però crec i espero que ho farà estupendament".

Sumat a això, va assegurar que no creu que ho passi malament per la fam, però la seva debilitat serà estar lluny de la seva família: "El que més li costarà és el cap. El moment de baixada de trobar a faltar els seus néts, la seva parella i a nosaltres, però ella té debilitat pels seus néts". I també el moment de llançar-se de l'helicòpter...