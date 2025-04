Els metges dicten sentència i aclareixen si Almácor pot seguir a 'Supervivientes'

La fam i les dures condicions a Hondures ja estan passant factura als concursants d'aquesta edició de 'Supervivientes'. La gala passada del concurs aixecava les alertes entorn a un dels seus concursants. Després de patir una aparatosa caiguda, Almácor era atès d'urgència pels metges i la seva permanència als Cayos Cochinos quedava en dubte.

“Almácor ha estat evacuat de la platja per una lesió al braç”, anunciava Carlos Sobera a l'inici de 'Tierra de Nadie'. El presentador explicava que el jove cantant havia estat aïllat temporalment després de l'accident patit a la gala de diumenge.

Tot passava durant el 'Conexión Honduras' de diumenge, en què els concursants competien per una recompensa en una tensa 'Lliga dels Déus'. A la segona fase de la competició, s'enfrontaven a la mítica prova de crear un pont amb només dos taulons. Després de diversos intents fallits, Almácor va perdre l'equilibri i va caure de cara, impactant contra les cordes.

"Quina patacada", exclamava Sandra Barneda des del plató mentre Laura Madrueño, des d'Hondures, li demanava que abandonés la prova per ser atès pels metges. Encara que cap al final de la gala se'l va poder veure reincorporat al grup, la preocupació es mantenia en veure'l amb el braç embenat.

Fent gala del seu habitual sentit de l'humor, Almácor intentava restar importància a l'incident. "M'he relliscat i m'ha quedat enganxat el braç amb el cable", narrava el concursant, que assegurava que només quedava "seguir com sempre". Malgrat el seu bon humor, l'alacantí es mostrava força desmillorat, amb el braç completament embenat i immobilitzat per la lesió.

La decisió dels metges

"Tant de bo es pugui quedar", expressava al plató la seva nòvia, amb qui va protagonitzar una emotiva petició de mà. No obstant això, l'última paraula la tindran els metges del programa, que posen en dubte la continuïtat del jove cantant al concurs.

Finalment, Carlos Sobera ha tornat a connectar en directe amb Almácor per comunicar-li la decisió de l'organització. "Les proves efectuades confirmen una lesió al braç que implica una immobilització del braç de 4 setmanes i posterior rehabilitació", sentenciava el presentador.

En aquest moment, el cantant alacantí es trencava a plorar de l'emoció. "Ho sento tio, sóc un patós", aconseguia dir ell molt emocionat. "No és just", ploriquejava ell, que rebia l'abraçada col·lectiva de tots els seus companys.

"Ha estat meravellós tenir-te aquí, has estat un gran supervivent i un gran company però és moment que et recuperis", li deia Laura Madrueño, visiblement emocionada. Deixant diversos concursants plorant, Almácor posa punt final al seu pas per Hondures i posa rumb de tornada a Espanya.