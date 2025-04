Rosa Benito reapareix a Telecinco com a nou fitxatge de 'Supervivientes'

Aquesta edició de 'Supervivientes' sembla ser la temporada dels retorns televisius. Al llarg de les últimes setmanes, l'audiència ha pogut tornar a veure a Telecinco rostres com Bárbara Rey o Sofía Suescun, ambdues vetades en el seu dia. Ara, la cadena torna a sorprendre amb la inesperada incorporació d'una antiga guanyadora del concurs: Rosa Benito.

L'ex cunyada de Rocío Jurado ha estat un dels personatges de la premsa del cor que més ha donat que parlar a Mediaset. Una dolça etapa que acabava després del veto que li imposava el grup i que provocava la seva precipitada sortida de 'Ya es Mediodía', del qual era col·laboradora per aquell temps. No obstant això, l'alacantina tornava trepitjant fort fa unes setmanes, concedint a 'De Viernes' la seva primera entrevista en gairebé 3 anys.

| Mediaset

Ara, Rosa Benito s'estrena en un altre dels programes insígnia de la cadena: 'Supervivientes'. La que un dia va ser col·laboradora de 'Sálvame' passa ara a ser comentadora del reality més vist del moment.Un lloc en el qual ja és experta, ja que ja va ser col·laboradora a la taula de debat de 'De Viernes' durant l'edició passada.

Encara que no s'ha fet menció explícita, la tertuliana s'estrena en falta d'una altra incorporació bomba de la cadena. Fa un parell de setmanes, Bárbara Rey també tornava a Telecinco en el mateix lloc en el qual ho ha fet avui Rosa. Encara que no s'ha explicat el motiu de l'absència de la vedet, sembla que la cadena ha trobat ràpidament una substituta.

L'alacantina s'ha estrenat a 'Tierra de Nadie' comentant el fort temporal que estan vivint els concursants d'aquest any. Encara que reconeix que ella no va viure tantes tempestes en la seva edició, ha recalcat el dures que són les condicions a Hondures.

Així, la tertuliana ofereix una nova perspectiva molt valuosa: la d'algú que ja ha passat per les penúries (i alegries) d'un reality tan intens com aquest. De moment, es desconeix si l'ex d'Amador Mohedano passarà a ser col·laboradora fixa de la gala dels dimarts, liderada per Carlos Sobera.