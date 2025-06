Expulsió a les portes de la final de Supervivientes que fa plorar Laura Madrueño

Després de 99 dies de dur concurs a Hondures,‘Supervivientes’ ja escalfa motors per viure una final de concurs èpica. I és que el proper dimarts és el dia escollit pel reality per tancar l’edició amb un important toc d’or: la coronació d’un guanyador. Tanmateix, encara no coneixem el nom de tots els finalistes: Borja González, Damián Quintero i Álvaro Muñoz Escassi es juguen el seu pas a la final en una intensa expulsió.

Recordem que la setmana passada finalitzava amb una nominació multitudinària amb un únic salvat. Montoya, com a guanyador del collaret de líder, es lliurava del televot i s’assegurava directament la final. Tanmateix, Anita Williams, Borja, Damián i Escassi seguien en perill i s’enfrontaven al jutge suprem de ‘Supervivientes’: la seva audiència.

Tanmateix, l’Anita es convertia en la salvada del darrer ‘Tierra de Nadie’, presentat per Carlos Sobera. D’aquesta manera, la jove catalana s’unia a la seva exparella a la llista definitiva de finalistes i seguia en la cursa per alçar-se amb el maletí. Aquesta nit, durant la semifinal del concurs, Jorge Javier Vázquez ha desvetllat el nom de l’últim expulsat.

Alegats i contraalegats en directe

El programa començava amb uns alegats de cadascun dels nominats. Borja, Damián i Escassi han exposat els motius pels quals haurien de quedar-se per viure l’experiència de ‘Supervivientes’ fins al final. Tanmateix, no han estat els únics a posicionar-se.

També ho han fet, en negatiu, els seus companys ja finalistes. D’aquesta manera, Montoya es situava darrere d’Álvaro Muñoz Escassi. Tot i haver arreglat les seves diferències, ambdós concursants han tingut una relació tempestuosa al llarg del concurs, per la qual cosa no sorprèn el seu posicionament.

Per la seva banda, Anita Williams s’ha posicionat darrere de Damián Quintero. Entre llàgrimes, la catalana ha assegurat que "no volia que marxés cap dels tres". Desfent-se en elogis pel seu company, l’Anita ha aclarit que tots mereixen ser finalistes però es posicionava per la sortida del karateka per "afinitat".

Després d’això, ha arribat el torn de parlar al plató, on tres persones molt especials per als supervivents tenien molt a dir. Eren Lara Dibildos, Ana Solma i Cristian Toro, defensors i gent íntima dels concursants.

Els tres han brindat paraules d’afecte i estima als seus defensats, però també han hagut de dir qui havia de sortir expulsat. Cristian Toro, defensor del karateka, ha optat per Borja ja que "el veu fort a les proves" i, per tant, competència directa de Damián. D’altra banda, tant la Lara com Ana Solma han assenyalat Damián Quintero per "haver sortit del concurs i menjar".

Expulsió a les portes de la final

Després d’això, ha arribat el moment de tancar les línies i donar a conèixer el nom de l’expulsat. El primer a salvar-se ha estat Borja González, que s’ha lliurat de l’expulsió i, per tant, es converteix en finalista. Això deixava el duelentre dos dels pilars d’aquesta edició de ‘Supervivientes’: Escassi i Damián.

Finalment, en un duel mà a mà entre els dos concursants, Álvaro Muñoz Escassi s’ha alçat com a guanyador del duel i es planta a la gran final. Després de 99 dies, Damián Quintero ha tornat a ser expulsat a les portes de la final. El karateka torna a sortir de ‘Supervivientes’ fent gala del seu sentit de l’humor: "No torno eh, ja no torno", deia.

A més, l’olímpic ha aprofitat la seva sortida per mostrar-se més sincer que mai i respondre a tots els que havien titllat el seu retorn d’injust. "El remei és pitjor que la malaltia, sortir i estar fora amb el cap abraçant la teva família i haver de tornar és molt sacrificat", tancava el concursant.

| Mediaset

Una expulsió que deixava la Laura Madrueño molt afectada i entre llàgrimes. "Som molts i és un programa súper llarg, però és un reality tan de veritat i una experiència tan intensa...", comentava la presentadora, visiblement emocionada.